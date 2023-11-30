Фронтмен группы "СКАЙ" впервые прокомментировал развод

Пара развелась почти полгода назад

43-летний странский рок-музыкант, основатель и фронтмен рок-группы СКАЙ Олег Собчук впервые прокомментировал слухи о разводе со своей женой Марией. Пост-комментарий он обнародовал на своей странице в Фейсбук.

Музыкант отметил, что сторонник публичных выяснений отношений, однако ему пришлось опубликовать это сообщение.

Он подтвердил, что действительно уже развелся со своей бывшей женой после 20-летнего брака.

Олег Собчук отметил, что разошлась пара еще до начала войны, то есть еще в 2022 году. Однако официально разорвать отношения пара решила в мае 2023 года.

Музыкант подчеркнул, что вдаваться в подробности не хочет и не будет. У него все хорошо.

Также фронтмен рок-группы СКАЙ отметил, что с его детьми — 20-летней Татьяной и 14-летним Арсеном также все хорошо.

"Слишком в подробности вдаваться не буду и если честно не хочу (надеюсь вы понимаете).Все ок. С детьми все хорошо. Условия соответствующих договоров выполняю. Жизнь продолжается. Спасибо за внимание!" — резюмировал певец.

Зато жена солиста группы СКАЙ решила вывести бывшего мужа "на чистую воду" она обнародовала у себя в инстаграме личные переписки с мужем, где якобы он унижает ее и давит на нее .