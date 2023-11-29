Жена фронтмена группы "СКАЙ" обнародовала скандальную переписку с певцом

Мария Собчук заявила, что разводится с мужем

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Известный украинский рок-музыкант, основатель и фронтмен рок-группы СКАЙ Олег Собчук после 20 лет совместной жизни с женой Марией решил развестись. Об этом сообщила его супруга в своем инстагарме.

Мария не просто выставила на всеобщее обозрение личные сообщения с мужем, которые дискредитируют его, но и обвинила в токсичных отношениях и назвала его абьюзером.

Сделала Мария Собчук это небезосновательно, судя по всему в семье давно длился конфликт, из-за чего между Олегом и Марией возникли недоразумения. Пара самостоятельно не смогла спокойно решить отношения, поэтому Мария без раздумий решила "подпортить" репутацию звездного мужа.

Так, она показала часть личной переписки с Олегом, где он называет ее "неблагодарным созданием", угрожает забрать квартиру и заявляет, что хочет как можно быстрее закончить эти отношения.

Кто именно стал инициатором развода не известно, так как и то, что повлекло такой конфликт в семье.

Фронтмен группы "СКАЙ" в ранних интервью рассказывал, что в его семье неоднократно возникали кризисные ситуации, однако они совместно с Марией смогли их пройти вместе. Но на этот раз, судя по всему, ситуация не разрешилась.

Мария Собчук показала личную переписку с супругом Фото: Instagram sob4ukmari

Известно, что пара Олег и Мария находились в браке 20 лет. Совместно они имеют двоих детей — 20-летнюю Татьяну и 14-летнего Арсена.

В личном профиле в Инстаграм женщина убрала все совместные фото с мужем. В свою очередь Олег никак не реагирует на упреки жены в его сторону.

Тем временем поклонники уже успели перейти на страницу Марии и начали активно комментировать ее фото.

"Это не токсичные отношения, говорю как женщина. Вы просто друг другу надоели. И где он вам угрожает, видно что он хочет поскорее закончить все с вами дела. Если посмотреть, и вас можно назвать токсичной, но всегда женщины, чтобы их пожалели, обвиняют во всем мужчину, а вы еще и публичная личность, хотите привлечь к себе "бедного" внимания? Женщины также являются абюзерками. Не надо делать из себя жертву"

"Удивительно другое сколько раз видела Вас вместе и ни разу никаких сомнений что к Вашей паре…ну что сказать хорошие актеры…а если серьезно разбегайтесь быстрее жизнь прекрасна чтобы тратить ее на равнодушие…то все пройдет и обиды и недопонимание и есть шанс остаться в нормальных отношениях и снова почувствовать все как первый раз …. время бежит не тратьте его на …! Держитесь!"

"Держитесь, развод это всегда тяжело, но рада, что вы вырвались из токсичных отношений!"

Напомним, певица Анна Тринчер разводится с Александром Волошиным спустя год после свадьбы.