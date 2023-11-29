Дружина фронтмена гурту "СКАЙ" оприлюднила скандальну переписку зі співаком

Марія Собчук заявила, що розлучається з чоловіком

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Відомий український рок-музикант, засновник і фронтмен рок-гурту СКАЙ Олег Собчук після 20 років спільного життя з дружиною Марією вирішив розлучитися. Про це повідомила його дружина в своєму інстагармі.

Марія не просто виставила на загальний рзсуд особисті повідомлення з чоловіком, які дискредитують його, а ще й звинуватила в токсичних стосунках та назвала його аб’юзером.

Зробила Марія Собчук це небезпідставно, судячи з усього в родині давно тривав конфлікт, через, що між Олегом та Марією виникли непорозуміння. Пара самотужки не змогла спокійно вирішити стосунки, тому Марія без роздумів вирішила "підпсувати" репутацію зіркового чоловіка.

Так, вона показала частину особистої переписки з Олегом, де він називає її "невдячним створінням", погрожує забрати квартиру та заявляє, що хоче якнайшвидше закінчити ці стосунки.

Хто саме став ініціатором розлучення не відомо, так як і те, що спричинило такий конфлікт у родині.

Фронтмен гурту "СКАЙ" у раннішніх інтерв’ю розповідав, що в його сім’ї неодноразово виникали кризові ситуації, однак вони спільно з Марією змогли їх пройти разом. Але цього разу, судячи з усього, ситуація не вирішилась.

Марія Собчук показала особисту переписку з чоловіком Фото: Instagram sob4ukmari

Відомо, що пара Олег та Марія перебували у шлюбі 20 років. Спільно вони мають двох дітей -20-річну Тетяну та 14-річного Арсена.

В особистому профілі в Інстаграм жінка прибрала усі спільні фото з чоловіком. У свою Чергу Олег ніяк не реагує на закиди дружини в його бік.

Тим часом шанувальники вже встигли перейти на сторінку Марії та почали активно коментувати її фото.

"Це не токсичні стосунки, кажу як жінка. ви просто один одному набридли. Ы де він вам погрожує, видно що він хоче скоріше закінчити всі з вами справи. Якщо подивитись, і вас можна назвати токсичною, але завжди жінки, щоб їх пожаліли, звинувачують у всьому чоловіка, а ви ще й публічна особа, хочете привернути до себе "бідної" уваги? Жінки також є абюзерками. Не треба робити з себе жертву"

"Дивно інше скільки раз бачила Вас разом і жодного разу ніяких сумнівів що до Вашої пари … ну що сказати гарні актори … а якщо серйозно розбігайтеся швидше життя прекрасне щоб витрачати його на байдужість … то все пройде і образи і непорозуміння і є шанс залишитися в нормальних стосунках і знову відчути все як перший раз …. час біжить не витрачайте її на …! Тримайтеся!"

"Тримайтеся, розлучення це завжди тяжко, але рада, що ви вирвалися з токсичних стосунків!"

Нагадаємо, співачка Анна Трінчер розлучається з Олександром Волошиним через рік після весілля.