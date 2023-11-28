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Стиль життя

Співачка Анна Трінчер розлучається з Олександром Волошиним через рік після весілля

Анна Трінчер, Олександр Волошин
Фото: annatrincher_official\Instagram | Анна Трінчер та Олександр Волошин

Раніше співачка рішуче заперечувала всі чутки про розлучення.

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Співачка Анна Трінчер повідомила новину у Instagram, опублікувавши відеоролик із чоловіком, блогером Олександром Волошиним. Пара одружилась тільки рік тому на пишній церемонії.

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Українська співачка та блогер Анна Трінчер повідомила, що вони з коханим більше не разом. За словами Анни, так часто трапляється, що пари розходяться. Вона побажала колишньому чоловікові бути щасливим, однак вже не поруч із нею.

Анна Трінчер, Олександр Волошин Fullscreen
Пост Анни Трінчер
Фото: annatrincher_official\Instagram

"Ми дорослі люди і так буває. Головне, щоб кожен був щасливий, а разом чи ні – неважливо. Сподіваюся, ви будете згадувати "нас" із усмішкою, як ми одне одного. Так буде краще для нас, все добре, не переживайте. Ми дорослі люди і так буває", — напсиала Анна.

Пост Анни Трінчер

Анна Трінчер та Олександр Волошин почали зустрічатися навесні 2021 року.

Вже через кілька місяців Волошин освідчився своїй коханій. Пара одружилась в вересні минулого року.

Анна Трінчер, Олександр Волошин Fullscreen
Анна Трінчер та Олександр Волошин
Фото: annatrincher_official\Instagram
Анна Трінчер, Олександр Волошин Fullscreen
Анна Трінчер та Олександр Волошин
Фото: annatrincher_official\Instagram

Але вже цього року почали з'являтись новини про те, що у пари є проблеми. Анна цього не заперечувала, однак не казала, що збирається подавати на розлучення.

Вона навіть не була на дні народженні свого чоловіка, коли він святкував 26-річчя. Потім з'ясувалось, що в неї були проблеми із здоров'ям. Але згодом Анна поїхала на відпочинок без чоловіка, взявши з собою тільки подружок.

Трінчер та Волошин відвідували сімейного психолога та намагалась урятувати шлюб. Однак, як виявилось, Олександру та Анні не вдалося впоратися з кризою.

Нагадаємо, раніше співачка розповідала, що на їхній шлюб вплинуло декілька факторів, зокрема, депресія, яку діагностували у Олександра.

"Багато хто каже, що це нормальний період. Перші два з половиною, три роки завжди настає криза, коли пропадає закоханість і починається період дуже дорослого, свідомого і глибокого кохання. І в момент, коли не грають гормони, здається, що щось не так, як раніше", — розповідала Трінчер.