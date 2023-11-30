Меган Маркл и принц Гарри планируют продать особняк в Монтесито (фото)

Королевская чета хочет жить ближе к Голливуду и своим звездным друзьям.

Принц Гарри и Меган Маркл планируют продать свой роскошный особняк в Монтесито, Калифорния, и переехать в Лос-Анджелес. Об этом пишет TMZ.

Герцог и герцогиня Сассекские планируют перебраться поближе к Голливуду, где проживают все их звездные друзья.

Несмотря на то, что пара еще не посещала какие-либо объекты в Лос-Анджелесе, источники сообщили изданию, что члены королевской семьи интересуются определенными районами, поскольку продолжаются поиски новой резиденции в Тинселтауне.

Младший сын короля Великобритании Чарльза III и его жена живут в своем особняке с девятью спальнями стоимостью 14,65 млн долларов в Монтесито с 2020 года после того, как покинули королевскую жизнь.

Особняк Сассекских

Роскошное поместье может похвастаться садами роз, теннисным кортом, гостевым домом с двумя спальнями, лифтом, бильярдной с баром, винным погребом. Сообщается, что это первый дом, которым они когда-либо владели.

На территории также есть бассейн и домик возле него.

По слухам, решение пары спровоцировано тем, что Маркл думала о возвращении в Голливуд в последние месяцы. Супруга принца Гарри также подписала контракт с новым агентством талантов "William Morris Endeavour" в апреле 2023 года.

Особняк Сассекских в Монтесито Особняк Сассекских в Монтесито

Напомним, принц Уильям думает, что его младшему брату "промыли" мозги.

Также Фокус писал о выселении Сассекских из Фрогмор-коттеджа в Великобритании.