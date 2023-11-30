Канье Уэст воссоединился с Бьянкой Цензори в Дубае (видео)

Канье Уэст посетил мероприятие дизайнера Амины Муадди вместе Бьянкой, после сообщений, что они якобы расстались.

Канье Уэст и его "жена" Бьянка Цензори вместе посетили мероприятие в Дубае, которое прошло в бутиее известного обувного дизайнера Амины Муадди. Ранее сообщалось, что Бьянка покинула скандального рэпера к радости своих друзей и близких, которые считали, что он ее подавляет. Об этом пишет Daily Mail.

В Дубае Канье, Лил Дюрк и Тай Долла $ign исполнили свой новый трек Vultures, который раскритиковали за антисемитский текст.

Канье Уэст и Бьянка Цензори в Дубае

28-летняя австралийка недавно воссоединилась со своим 46-летним супругом в Дубае, где пара проводила время вместе, посещая ряд важных мероприятий.

Накануне вечером их видели на открытии бутика Амины Муадди, чью обувь носят Рианна и Бейонсе.

В показе приняли участие актриса Надин Насиб Нджейм, модели Шанель Аян и Нат Моркос, а также стилист Энтони Лигер-Лаубхуэ.

Уэст и Цензори появились в контрастных нарядах. Канье был в закрытом черном ансамбле, а Цензори уже привычно щеголяла в ультракоротком платье телесного цвета, большой меховой шапке и прижимала к груди мягкую игрушку.

Это произошло после того, как Цензори заявила, что будет защищать мужа от обвинений в антисемитизме "до скончания времен", несмотря на то, что скандальный рэпер оказался в центре скандала, после того, как исполнил трек со словами: "Как я могу быть антисемитом? Я только что тр***нул еврейскую с***у".

Но Цензори, как сообщается, считает, что слова ее мужа были "вырваны из контекста", а инсайдеры утверждают, что она отрицает обвинения в антисемитизме и расизме, выдвинутые против него.

"Она будет защищать Канье до конца времен. Она знает, что все вырывают из контекста. Она знает, что Канье не антисемит и определенно не расист", — сообщил инсайдер, добавив, что Канье и Бьянка не читают все те "ужасные вещи, которые о них пишут".

Канье Уэст и Бьянка Цензори в Дубае

Уэст впервые дебютировал со своим скандальным треком Vultures на чикагской радиостанции Power 92 17 ноября.

Канье Уэста видели в Дубае еще 7 ноября вместе с дочкой Норт. Также сообщалось, что он посетил Саудовскую Аравию.