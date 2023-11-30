Меган Фокс предстала в объективе украинского фотографа (фото)

Яна Яцюк, которая родилась в Украине, увидела звезду экрана совсем с другой стороны.

37-летняя американская актриса Меган Фокс снялась для глянца, позируя украинскому фотографу Яне Яцюк. Снимками знаменитость делится в своем Instagram с более чем 20 млн подписчиков.

Звезда фильма "Тело Дженнифер" стала героиней нового выпуска женского издания WWD. Фокс примерила ряд стильных образов и в очередной раз продемонстрировала новую прическу.

В частности, актриса предстала в атласном светлом пальто, черном платье с длинными рукавами.

Меган Фокс

"Я клянусь, что со временем она все больше похожа на сестру Кардашьян!", "Красиво и стильно, как всегда", "как это, быть одним из самых интересных людей на земле", — реагируют на свежие фотографии Меган ее поклонники в комментариях.

Обычно фотосессии Меган Фокс очень откровенные

"Звезда обложки WWD @meganfox пытается убедить себя в том, что она экстраверт, но реальность такова, что после выпуска своей первой книги поэзии о различных отношениях с мужчинами в ее жизни, она нуждается в возвращении домой в Лос-Анджелес, чтобы снова почувствовать себя собой", — отмечают журналисты издания.

Меган Фокс

Отметим, что Яна Яцюк — украинка, которая живет в США. Она также снимала актрис Кейт Бланшетт, Энн Хэтэуэй, певицу Билли Айлиш и многих других.

Билли Айлиш

Напомним, супермодель Джиджи Хадид предстала в объективе другой талантливой украинки — Юлии Горбаченко.

Также Фокус писал об откровениях Меган Фокс об абьюзе в отношениях с "очень известными" людьми.