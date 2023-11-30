Пирс Морган раскрыл, кто спрашивал о цвете кожи принца Арчи

Оказалось, что это не королева Камилла, как предполагали в сети.

Стало известно, кто на самом деле спрашивал о цвете кожи сына принца Гарри и Меган Маркл перед его рождением в 2019 году. Об этом рассказал британский телеведущий Пирс Морган в своем шоу.

Журналист раскрыл имена двух членов королевской семьи, которые якобы были "обеспокоены" цветом кожи принца Арчи, сына принца Гарри и Меган Маркл, и которые были случайно упомянуты в нидерландских копиях новой книги Омида Скоби.

По словам Моргана, это король Чарльз III и принцесса Кейт Миддлтон, жена принца Уильяма, старшего брата Гарри.

Пирс Морган

В книге Скоби утверждает, что Меган Маркл писала частные письма королю Чарльзу, отцу своего мужа, называя двух членов королевской семьи, которые участвовали в якобы "тревожных" разговорах о цвете кожи нерожденного сына ее и Гарри.

Меган Маркл с сыном Арчи Фото: Скриншот

В последнем издании книги, которая рассказывает о состоянии британской монархии после смерти королевы Елизаветы II в сентябре 2022 года, Скоби не называет имен членов семьи из-за законов о клевете.

Кроме принца Арчи, герцогская чета воспитывает дочь Лилибет Диану, которая родилась в июне 2021 года.

Принцесса Лилибет Диана Фото: Instagram misanharriman

Напомним, принц Уильям думает, что принцу Гарри "промыли" мозги терапевты.

Также Фокус писал о планах Сассекских продать поместье в Монтесито и перебраться поближе к Голливуду.