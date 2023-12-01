Пэрис Хилтон призналась, почему сама не рожала детей

Сейчас звезда является мамой двоих детей — 10-месячного сына Феникса и новорожденной дочери Лондон.

42-летняя американская светская львица Пэрис Хилтон призналась, что рождение детей через суррогатное материнство было "трудным решением". Об этом пишет Daily Mail.

Во время премьеры второго сезона сериала "Влюбленная Пэрис" знаменитость рассказала о своем выборе и призналась, что "хотела бы" быть беременной. Однако из-за того, что Хилтон всегда была в центре внимания, они с мужем, 42-летним Картером Реумом, решили родить детей через суррогатное материнство.

"Процесс суррогатного материнства, безусловно, это было тяжелое решение", — рассказала мама двоих детей.

Пэрис Хилтон с сыном Фениксом

В своем реалити-шоу Пэрис призналась, что "с удовольствием носила бы ребенка в животике, чувствуя толчки и все эти волнующие моменты".

Светская львица призналась, что именно из соображений безопасности она решилась на суррогатное материнство.

Картер Реум также поддержал позицию своей жены.

"Теперь мы имеем семью с Пэрис и хотим, чтобы наша семья росла и была нормальной... Мы должны думать о безопасности", — отметил венчурный капиталист.

У Пэрис Хилтон родилась дочь Лондон

"Когда мы идем на фермерский рынок, одно дело, если кто-то останавливается и просит Пэрис сфотографироваться. Совсем другое дело с ребенком в коляске", — добавил муж светской львицы.

Напомним, как Пэрис Хилтон праздновала рождение дочери Лондон.

Также Фокус писал о костюмах сына Пэрис Хилтон и Картера Реума на Хэллоуин 2023.