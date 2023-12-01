Самым опасным будет конец месяца: календарь магнитных бурь на декабрь 2023

Магнитные бури могут существенно влиять на самочувствие людей. Чего ожидать в декабре метеозависимым людям — рассказываем дальше.

Что такое магнитная буря?

Магнитные бури — это реакция магнитосферы на резкие удары и давление солнечного ветра. Магнитный щит Земли из-за вспышек на Солнце попросту начинает дрожать и колебаться, что влияет на все поле Земли и, соответственно, на людей. Они длятся от нескольких часов до нескольких дней, а их интенсивность напрямую влияет на наше самочувствие и настроение.

Когда магнитные бури ожидать в декабре?

По данным метеорологов, в декабре произойдет три магнитные бури на Солнце, влияние которых будет ощутимо на Земле. Метеорологи говорят, что они будут разной интенсивности в начале, в середине и в конце месяца:

22 декабря — магнитная буря средней мощности;

25-28 декабря — сильная магнитная буря;

30-31 декабря — слабая магнитная буря.

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