Самым опасным будет конец месяца: календарь магнитных бурь на декабрь 2023
Магнитные бури могут существенно влиять на самочувствие людей. Чего ожидать в декабре метеозависимым людям — рассказываем дальше.
Что такое магнитная буря?
Магнитные бури — это реакция магнитосферы на резкие удары и давление солнечного ветра. Магнитный щит Земли из-за вспышек на Солнце попросту начинает дрожать и колебаться, что влияет на все поле Земли и, соответственно, на людей. Они длятся от нескольких часов до нескольких дней, а их интенсивность напрямую влияет на наше самочувствие и настроение.
Когда магнитные бури ожидать в декабре?
По данным метеорологов, в декабре произойдет три магнитные бури на Солнце, влияние которых будет ощутимо на Земле. Метеорологи говорят, что они будут разной интенсивности в начале, в середине и в конце месяца:
22 декабря — магнитная буря средней мощности;
25-28 декабря — сильная магнитная буря;
30-31 декабря — слабая магнитная буря.
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