Найнебезпечнішим буде кінець місяця: календар магнітних бур на грудень 2023 року

Магнітні бурі можуть суттєво впливати на самопочуття людей. Чого очікувати в грудні метеозалежним людям — розповідаємо далі.

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Що таке магнітна буря?

Магнітні бурі — це реакція магнітосфери на різкі удари і тиск сонячного вітру. Магнітний щит Землі через спалахи на Сонці просто починає тремтіти та коливатися, що впливає на все поле Землі і, відповідно, на людей. Вони тривають від кількох годин до кількох днів, а їхня інтенсивність безпосередньо впливає на наше самопочуття і настрій.

Коли магнітні бурі очікувати в грудні?

За даними метеорологів, у грудні відбудеться три магнітні бурі на Сонці, вплив яких буде відчутний на Землі. Метеорологи кажуть, що вони будуть різної інтенсивності на початку, в середині та наприкінці місяця:

22 грудня — магнітна буря середньої потужності;

25-28 грудня — сильна магнітна буря;

30-31 грудня — слабка магнітна буря.

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