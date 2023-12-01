Шэрон Стоун вышла в свет в роскошном розовом платье

Звезда "Основного инстинкта" и другие звезды посетили Международный кинофестиваль на Красном море 2023.

Шэрон Стоун стала звездой красной дорожки, появившись в ослепительном розовом платье на Международном кинофестивале на Красном море 2023. Также кинофестиваль Red Sea International Film Festival 2023 в Саудовской Аравии посетили Мишель Уильямс, Джонни Депп и Алессандра Амбросио. Об этом пишет Deadline.

65-летняя звезда "Основного инстинкта" выглядела невероятно, продемонстрировав черный бюстгальтер с блестками под ярким глубоким розовым атласным платьем.

Шэрон Стоун на красной дорожке Red Sea International Film Festival 2023 Фото: Getty Images

Ее платье, которое складками ниспадало до пола, отличалось пышными рукавами, скользящими до запястий и обнажающими плечи.

Свой вечерний наряд она дополнила парой розовых сережек и маленькой сумочкой с перьями.

Тем временем 43-летняя Мишель продемонстрировала элегантную фигуру в гламурном красном платье-макси с большим бантом. Актриса, озвучившая мемуары Бритни Спирс "Женщина во мне", привлекла внимание, надев пару серебряных сережек с бриллиантами.

Красная дорожка Red Sea International Film Festival 2023

Супермодель Алессандра Амбросио выглядела просто сенсационно, демонстрируя платье с глубоким декольте и расшитым капюшоном.

Алессандра Амбросио

А Диана Крюгер для красной дорожки выбрала эффектное платье с черным кружевным боди и пышной юбкой, открывающей ноги.

Диана Крюгер

Также на красной дорожке появились Эд Вествик, Уилл Смит и Джонни Депп.

Джонни Депп на красной дорожке

Международный кинофестиваль на Красном море начался с мировой премьеры саудовского фантастического романа "HWJN" режиссера Ясира Аль Ясири на гала-вечере премьеры 2023 года.

Жюри кинофестиваля 2023 года возглавит Баз Лурманн, а в состав жюри The Red Sea: Features входят Джоэл Киннаман, Фрида Пинто, Амина Халил и Пас Вега. Судить конкурс "Красное море: короткометражки" будут члены жюри Хана Аломайр, Ассаад Буаб и Фатих Акин.

Вечер фестиваля завершится премьерой фильма "Феррари", нового биографического фильма Майкла Манна с Адамом Драйвером и Пенелопой Крус в главных ролях. Последний фильм режиссера студии Ghibli Хаяо Миядзаки "Мальчик и цапля" будет показан на закрытии кинофестиваля.

Red Sea International Film Festival 2023 в Саудовской Аравии пройдет с 30 ноября по 9 декабря.

Напомним, ранее Шэрон Стоун посещала DIVAS Simply Singing — это известное благотворительное мероприятие с 33-летней историей.