Дочь лидера КНДР Ким Чжу Э внезапно появилась на публике

Модные эксперты разглядели на лице Ким Чжу Э модные очки, предположительно от бренда Gucci. И это притом, что в КНДР ввоз предметов роскоши запрещен.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын внезапно появился на публике вместе со своей дочкой Ким Чжу Э. Отец и дочь посетили летный полк ВВС Северной Кореи. К слову, ранее журналисты из Южной Кореи предположили, что юную Чжу Э зовут Ким Ын Чжу. Виноват в ошибке американский баскетболист Деннис Родман, который неправильно расслышал имя дочки северокорейского диктатора. Об этом пишет NKnews.

Ким Чен Ын часто берет с собой на официальные мероприятия именно Ким Чжу Э, хотя у него есть и другие дети. Эксперты считают, что это знак того, что он готовит девочку в преемницы.

Ким Чен Ын и Ким Чжу Э Фото: Yonhap

Днем ранее Ын с дочкой отметили День авиации КНДР, посетили летный полк страны и наблюдали за демонстрационным полетом летчиков.

И журналисты предположили, что юная Чжу Э, которая появилась на публике в кожаном пальто винного цвета с меховым воротником, дополнила свой образ солнцезащитными очками Gucci из старой коллекции. Модель была снята с производства, но в Интернете ее можно приобрести за 288 долларов.

Ким Чен Ын и Ким Чжу Э Фото: Yonhap

Это не первый раз, когда дочь северокорейского лидера, появляется с предметами роскоши.

В марте она надела что-то вроде детской куртки Dior за 1900 долларов для запуска межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17", хотя, возможно, это была подделка.

Несмотря на это, в последние годы северокорейский режим активизировал усилия по подавлению иностранного культурного влияния, называя "буржуазную культуру" инструментом, который капиталистические страны используют для подрыва страны.

Резолюция 1718 Совета Безопасности ООН (СБ ООН) запрещает экспорт предметов роскоши в Северную Корею, хотя это не помешало элитам Пхеньяна заполучить именно такие предметы.

Семья Ким Чен Ына часто появлялась на публике в вещах элитных брендов.

Ким Чен Ын часто носит швейцарские часы IWC Schaffhausen, а его жена Ри Соль Джу была замечена с сумочкой Dior.

Во время поездки Ким Чен Ына в Россию в сентябре несколько членов делегации лидера также взяли с собой дорогие дизайнерские сумки.

Министр иностранных дел Чхве Сон Хи появился с тем, что NK News назвало редкой сумкой Gucci из страусиной кожи, которую можно купить на сайте подержанных товаров за 10 000 долларов.

Влиятельная сестра лидера КНДР Ким Е Чжон носила с собой черную сумочку Dior, которая на сайте компании продается за 7000 долларов .

Роскошные сумки от Chanel, Bvlgari и Michael Kors также замечали в руках представителей элиты КНДР.

"Средний северокореец, очевидно, не может позволить себе подобные предметы роскоши, но они также могут не знать, насколько они дороги", — считает северокорейский эксперт по экономике Питер Уорд.

Многое было сказано о дочери Ким Чен Ына с тех пор, как он впервые представил ее миру во время запуска ракеты год назад, и эксперты спорят, назвал ли он девочку своей наследницей.

Во время концерта для Кима и его дочери в четверг артисты заявили, что они "будут защищать родословную Пэкту". Этот лозунг может указывать на то, что Ким Чжу Э является его преемницей.

При этом Ким Чжу Э не слишком популярна у себя на родине. В КНДР ее недолюбливают из-за цветущего вида.