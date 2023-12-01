Елена Зеленская показала новый образ в стильном деловом костюме от украинского дизайнера

Елена Зеленская как всегда очаровала своей красотой

Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена обратилась к участникам Гвадалахарской книжной ярмарки в стильном синем костюме. Фото с события первая леди опубликовала на своей официальной странице в Instagram.

Известно, что в этом году на ярмарке в Латинской Америке впервые будут представлены украинские книги. Для них будет отведена целая полочка. Это инициатива госпожи Зеленской, которая имеет целью популяризировать украинскую литературу.

Как уточнила первая леди за все время работы инициативы 190 украинских полочек уже были открыты в 44 странах мира и насчитывают 45 тысяч книг.

На фото Елена Зеленская одета в эффектный деловой костюм темно-синего цвета. Видно, что это образ от 41-летнего дизайнера и владелицы бренда Litkovskaya Лилии Литковской.

В своей заметке Зеленская рассказала, что на этом важном культурном событии для всего испаноязычного мира должна была выступить 37-летняя писательница Виктория Амелина. Однако она погибла от рук российской армии.

Именно Виктория спасла работы другого украинского писателя Владимира Вакуленко, который умер также от рук оккупантов. Его замучили в оккупированном Изюме.

Когда город освободили Виктория поехала туда, там она нашла дневник Владимира с его последними словами.

Летом 2023 года Амелина вместе с группой колумбийских журналистов и писателей поехала в прифронтовой Краматорск. Она хотела показать им последствия российской войны против Украины. Однако из поездки она не вернулась. В одну из пиццерий, где они остановились поесть, попала ракета. Виктория умерла, а журналисты получили ранения.

Зеленская отметила, что ей очень жаль, что гости ярмарки не услышат живого голоса Виктории Амелиной и Владимира Вакуленко.

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