Елена Зеленская продемонстрировала новую брошь: в чем ее символизм (фото)

Аксессуар вдохновлен украшениями украинского обрядового хлеба — каравая.

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Елена Зеленская добавила к своему образу брошь в виде голубки. Кадрами недавнего события супруга президента делится в своем Instagram.

Первая леди накануне посетила Межведомственный координационный совет по внедрению Всеукраинской программы ментального здоровья.

На мероприятии Елена Зеленская появилась в темно-горчичном костюме-тройке и добавила к нему брошь "Голубка" от Gunia.

"Форма украшения вдохновлена украшениями каравая. Голубка из теста часто украшала обрядовый хлеб, а также могла выпекаться отдельно. Эта птичка является узнаваемым атрибутом украинской свадебной традиции. Ручная работа", — отмечается на сайте украинского бренда.

Как известно, сейчас первую леди Украины одевает стилист Наталья Каменская, которая является сооснователем Gunia.

Елена Зеленская

"Еще год назад Украина училась оказанию психологической помощи в экстремальных ситуациях у разных стран мира (и продолжает это делать), а теперь мы сами можем делиться опытом, приобретенным страшной ценой", — отметила жена Владимира Зеленского и в очередной раз напомнила о важности ментального здоровья.

Елена Зеленская

Напомним, Елена Зеленская во время визита в Канаду продемонстрировала несколько элегантных образов.

Также Фокус писал о фотосессии Елены Зеленской для украинского глянца.