Елена Зеленская в Канаде: три элегантных образа первой леди Украины (фото)

Чета Зеленских в Канаде встретилась с членами правительства и канадскими бизнес-лидерами.

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Первая леди Украины Елена Зеленская сопровождала мужа — Владимира Зеленского во время визита в Канаду, сразу по завершении официальной поездки в США. На своей странице в Instagram Зеленская опубликовала фотографии, сделанные во время официальных встреч в рамках события.

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Супруга президента Украины прибыла в Канаду сразу после посещения одного из ведущих учебных заведений США – Джорджтаунского университета в Вашингтоне.

Для первых часов визита Зеленская выбрала белую вышиванку от Etnodim, выполненную в технике "белым по белому", с пышными рукавами. Изысканный верх она дополнила черными брюками-палаццо с кожаным поясом и черными туфлями на шпильках.

Далее Владимир и Елена встретились с генерал-губернатором Канады Мэри Саймон и ее мужем господином Витом Фрейзером. Зеленские поблагодарили ее за поддержку украинской общины в Оттаве и других городах Канады, а также за помощь чествования украинской культуры.

Позднее Елена Зеленская встретилась с главой Министерства психического здоровья и зависимостей в Канаде Яарой Сакс и министром по делам ветеранов и заместителем министра национальной безопасности Канады Джинет Петитпас Тейлор, с которыми обсудила реабилитацию ветеранов войны.

Также первая леди Украины приняла участие в церемонии подписания меморандума о партнерстве между Центром психического здоровья и реабилитации ветеранов "Лесная поляна" под руководством Ксении Возницыной и Atlas Institute for Veterans and Families, о чем первая леди страны также проинформировала подписчиков в своем Инстаргам-аккаунте.

Для робочих встреч в ходе зарубежного визита Елена Зеленская выбрала стильный бежевый костюм украинского бренда Gasanova, состоящий из блейзера и брюк-палаццо. Стильный ансамбль она дополнила темно-коричневыми туфлями на шпильках и брошь "Евшан-Зелье" от Руслана Багинского. В качестве аксессуаров она выбрала позолоченные серьги от украинского бренда Gunia Project.

Кроме того, супруга Владимира Зеленского провела встречу с канадскими бизнесменами и меценатами, которые уже помогают или намерены помогать Украине. Для этого публичного появления она выбрала элегантный черный брючный костюм, дополнив образ золотыми серьгами, цепочкой и символической брошью в форме украинского герба.

Ранее Фокус писал, что Елена Зеленская встретилась с Джилл Байден.