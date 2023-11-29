Олена Зеленська продемонструвала нову брошку: у чому її символізм (фото)

Прикраса натхненна оздобами українського обрядового хліба — короваю.

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Олена Зеленська додала до свого образу брошку у вигляді голубки. Кадрами нещодавньої події дружина президента ділиться у своєму Instagram.

Перша леді напередодні відвідала Міжвідомчу координаційну раду з впровадження Всеукраїнської програми ментального здоров’я.

На заході Олена Зеленська зʼявилася в темно-гірчичному костюмі-трійці та додала до нього брошку "Голубка" від Gunia.

"Форма прикраси натхнена оздобами короваю. Голубка з тіста часто прикрашала обрядовий хліб, а також могла випікатися окремо. Ця пташка є впізнаваним атрибутом української весільної традиції. Ручна робота", — зазначається на сайті українського бренду.

Як відомо, наразі першу леді України одягає стилістка Наталя Каменська, яка є співзасновницею Gunia.

Олена Зеленська

"Ще рік тому Україна вчилася надання психологічної допомоги в екстремальних ситуаціях у різних країн світу (і далі це робить), а тепер ми самі можемо ділитися досвідом, набутим страшною ціною", — зазначила дружина Володимира Зеленського та вкотре нагадала про важливість ментального здоровʼя.

Олена Зеленська

Нагадаємо, Олена Зеленська під час візиту до Канади продемонструвала кілька елегантних образів.

Також Фокус писав про фотосесію Олени Зеленської для українського глянцю.