Участница конкурса "Мисс Вселенная" ответила на критику по поводу ее размера plus size

Хейтеры обвинили девушку, что она пропагандирует ожирение. Однако Джейн честно рассказала, что стоит за ее полнотой.

22-летняя Джейн Дипика Гарретт, которая представляла Непал в конкурсе "Мисс Вселенная-2023" в Сальвадоре в ноябре, подверглась критике и хейту в соцсетях, поскольку стала первой plus size-моделью, соревновавшуюся за корону с красотками из других стран мира. Однако ее смелость была вознаграждена тем, что она, по ее словам, получила самые громкие аплодисменты всей аудитории. Об этом Гаррет рассказала в интервью Fox News.

Появившись на сцене, королева красоты, вошедшая в 20 лучших из 90 конкурсанток со всего мира, отметила тот факт, что она "пышная женщина, которая не следует определенным стандартам красоты".

"И это было так приятно, потому что это был момент прорыва для меня и для общества: они увидели что-то другое, увидели красоту в реальном масштабе", – отметила девушка.

Несмотря на теплый прием публики, Джейн была шокирована количеством жестоких комментариев в Instagram, где у нее 298 тысяч подписчиков. Некоторые называли ее китом, другие писали, что ее тело "отвратительно". Нашлись и те, кто обвинил Джейн в "способствовании ожирению", посоветовав ей "ходить в спортзал".

Джейн нашла в себе силы с достоинством ответить на критику.

"Они даже не знают мою историю. Им невдомек, через что я прохожу", – говорит она. Дело в том, что у нее диагностировали синдром поликистозных яичников (СПКЯ). Заболевание, от которого страдает каждая третья женщина в Великобритании, связано с тем, что различные виды вырабатывают большее количество мужских половых гормонов, что может привести к увеличению веса, прыщам, избытку волос на теле и нерегулярным менструациям.

В результате этого, по словам Джейн, в последнее время она прибавила в весе, и пошутила, что может набрать несколько килограммов, просто взглянув на кусок торта.

Болезнь не только привела к тому, что она испытывает усталость. По ее словам, у нее – замутненность сознания из-за СПКЯ. Чтобы уменьшить ежедневные побочные эффекты, она старается вести "образ жизни с низким уровнем стресса", где это возможно. Это включает в себя медитацию, придумывание аффирмаций и сбалансированное питание.

Джейн полна решимости вернуться к модельным параметрам и работать для достижения этого.

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