Звездный сын Ирины Горовой и Потапа впервые дал откровенное интервью

Андрей Потапенко не ведет социальные сети и никогда не выступает на публике

15-летний сын рэпера Потапа и продюсера Ирины Горовой Андрей впервые дал откровенное интервью и рассказал больше о своей жизни. Пообщался Андрей с начинающей журналисткой Кристиной, видео девушка опубликовала в своем инстаграме.

Интересно, что в интервью подросток вспомнил о своей звездной маме, однако ни слова не сказал об отце Потапе.

"Я сын Ирины Горовой", — начал свой разговор подросток, однако в это время девушка его перебила. Она попросила рассказывать о себе не в контексте звездных родителей.

После парень рассказал, что учится в 9 классе и живет в Киеве. Он профессионально занимается баскетболом и играет в составе одной из команд.

Андрей также признался, что ему нравится много видов спорта, особенно он обожает американский футбол. Поскольку он бывал в Америке, то он видел, что это такое своими глазами. Ему очень понравилось в Америке.

Подросток также рассказал, что 1,5 года жил в Будапеште. Судя по всему Андрей имеет в виду выезд из Украины в начале полномасштабной войны в Украине.

Андрей Потапенко также ответил, если бы ему пришлось выбирать между тем, где бы он хотел жить, то он бы однозначно выбрал бы родину — Украину.

Сын Потапа и Ирины Горовой также рассказал свои жизненные планы. В частности, Андрей признался, что жениться планирует не раньше 23 лет, а вот о детях уже можно подумать после 30. Парень считает, что рожать детей нужно будучи в сознательном возрасте, чтобы брать на себя ответственность за них. Парень также признался, что сейчас не имеет отношений.

Напомним, Потап в очередной раз нарвался на хейт и показал радостное и счастливое лицо на палящем солнце в Майами.