Самая возрастная супермодель в мире переехала в дом престарелых и рассказала о карьере

Британка своим примером показывает, что старение может быть красивым.

95-летняя британка Дафни Селф, которая считается самой старой супермоделью в мире, переехала в дом престарелых, который финансируется благотворительной организацией Royal Variety Charity, и пообщалась с журналистами The Telegraph. Женщина рассказала, что ее настоящая карьера началась только в 70 лет, хотя в модельную сферу Дафни пришла в 1950-х годах, когда ей было 20 лет. Среди ярких моментов ее карьеры можно отметить появление на подиуме в показах таких брендов как Dolce & Gabbana, Tate-Naka и Nichiko Koshino, не говоря уже об эпизодических появлениях в многочисленных фильмах о Бонде. Она также рекламировала хлопья, пиво, вино, джин, печенье и бекон, а в рамках работы много ездила по Великобритании.

Селф поселилась в пригородном городке и поддерживала своего мужа в его непростой карьере продюсера Sunday Night at The Palladium, параллельно воспитывая трех детей и ухаживая за домашними животными.

Ее карьера, как ни странно, перевернулась с ног на голову, когда ей исполнилось 70. Ее фото появились на страницах библии моды Vogue. Помимо съемок для Vogue, Dolce & Gabbana требовали, чтобы она появилась в их рекламе. Marie Claire одела ее в вышитое бисером платье Алисы Темперли, и она по работе посетила Китай, Чили, Норвегию, Бразилию и Новую Зеландию, летая туда частными самолетами.

Дафни успешно доказала, что возраст — это всего лишь число, но на этом пути ей помогли несколько косметических привычек.

"Сейчас я не наношу много макияжа, но если я и пользуюсь декоративной косметикой, я всегда очищаю лицо перед сном", – делится она своим секретом.

Когда дело доходит до ухода за кожей, Дафни не требуется ничего особенного. Она пользуется простым кремом Nivea.

Еще одна полезная привычка – пить много воды, не менее пяти раз в день.

Что касается питания, то Селф ест то, что ей нравится. Хотя время войны могло повлиять на ее склонности.

"Когда ты вырос на войне, ты все равно не мог есть слишком много, и я думаю, что это останется с тобой", – считает она.

Помимо простого, но надежного режима ухода за кожей и здорового питания, Дафни высоко оценила преимущества пребывания на природе.

"Сейчас я не могу ходить каждый день, но раньше я это делала. У меня всегда были собаки и лошади, а это значит, что мне всегда приходилось выходить на улицу", — объясняет Селф.

В 2018 году, когда ей было 89 лет, она снялась в рекламной кампании косметического бренда Eyeko, демонстрируя тушь для ресниц Bespoke.

Целью кампании было показать, что макияж может быть таким же разнообразным, как и тот, кто его носит.

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