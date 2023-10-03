В 53 выглядит на 19: "самая горячая бабушка мира" поделилась секретами молодости (фото)

По словам женщины, лучший способ ухода за кожей — ее увлажнение, а также холодный душ и посещение криокамер.

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53-летнюю Джину Стюарт из Австралии называют "самой горячей бабушкой в мире". Женщине только что исполнилось 53 года, но, несмотря на это, она выглядит почти, как в 19 лет. О секретах ее молодости пишет британское издание Mirror.

"Бабушка" Джина Стюарт в свое время позировала для Playboy и имеет много поклонников в социальных сетях. Она говорит, чтобы выглядеть молодо, не нужен дорогой крем.

Джина Стюарт 53 года Фото: Jam Press

По ее словам, лучший способ улучшить кожу в возрасте 50 лет — это ее увлажнение.

"Я пью исключительно фильтрованную воду из бутылки без бисфенола А, иногда наслаждаюсь ромашкой или зеленым чаем из-за антиоксидантов", — поделилась она.

Джина Стюарт 53 года Фото: Jam Press

Джина также говорит, что когда принимает душ, заканчивает процедуру "холодной струей", чтобы "подтянуть и освежить" свою кожу. Выйдя из душа, она увлажняет кожу органическим кокосовым маслом.

"С 19 лет я увлажняла свою кожу, чтобы сохранить ее молодой вид", — говорит Джина.

Так Джина выглядела в 19 лет

Также "самая горячая бабушка" рассказала, что она массирует кожу лица, чтобы улучшить кровообращение, постоянно пользуется SPF-косметикой, чтобы защититься от солнца, а также регулярно ходит в сауну, чтобы очистить кожу. И если этого было недостаточно, она трижды в неделю проходит терапию красным светом, чтобы стимулировать выработку коллагена и уменьшить тонкие морщины.

"Я поддерживаю здоровый вес, который сохраняет мою структуру лица и коллаген, избегая экстремальной потери веса. Посещение криокамер для замораживания вызывает у меня ощущение бодрости и эйфории, я делаю это несколько раз в месяц. Регулярный анализ волос помогает выявлять дефицит питательных веществ и соответствующим образом адаптировать мне свои добавки", — говорит Джина.

Джина Стюарт в 53 года Фото: Jam Press

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