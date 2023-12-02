Британцы отреагировали на новые нападки на Кейт Миддлтон в книге биографа Сассексов

Колумнистка утверждает, что принцесса Уэльская с достоинством проходит через критику, а ее популярность только растет.

Чем больше Омил Скоби, которого называют официальным рупором Меган Маркл, жены принца Гарри, нападает на принцессу Уэльскую, тем больше британцы сплачиваются вокруг будущей королевы. Об этом в своей колонке для Daily Mail пишет журналистка Аманда Плателль, бывший пресс-секретарь экс-лидера Британской консервативной партии.

Говоря о новой книге Скоби "Финал: внутри королевской семьи и борьба монархии за выживание", она коснулась теми расизма, в котором герцоги Сассекские обвиняли Виндзоров, а Скоби и вовсе назвал именя короля Чарльза и Кейт Миддлтон как людей, которые интересовались, какого цвета кожа будет у первенца принца Гарри и Меган Маркл, ведь мать герцогини – темнокожая. Такие обвинения угрожали поколебать веру многих людей в саму монархию, считает Плателль.

"Теперь, благодаря ее смехотворному рупору Омиду Скоби, который сотрудничал с ней в написании его первой книги "В поисках свободы", мы знаем, что Меган также написала королю "частное" письмо, изложив свою обеспокоенность по поводу предполагаемого расизма в королевской семье. В голландском переводе книги Скоби "Финал" и сам король, и Кейт названы так называемыми "королевскими расистами". Скоби утверждает, что никогда не давал им названий, однако голландский переводчик Саския Петерс утверждает, что имена были в оригинальной рукописи, над которой она работала.

"Теперь у нас осталась загадка. Откуда Скоби узнал имена "королевских расистов", когда они были в "частном" письме Меган Чарльзу? Источники, близкие к герцогине, утверждают, что ни она, ни ее окружение не передавали письмо Скоби. Поэтому мы можем только предполагать, как ему удалось его заполучить", – пишет она.

Однако все попытки очернить Кейт с треском провалились. Автор констатирует, что в Америке популярность Меган резко падает, несмотря на ее все более отчаянные попытки изобрести себя заново. В прошлом месяце опрос Newsweek показал, что ее рейтинг упал до +10, в то время как Кейт возвышается над ней с +34.

"Это просто совпадение, что версия книги Скоби возмутительно нападает на Кейт как на "жену королевской семьи Степфорда по совместительству". . . Кэти Кин и, что хуже всего, расистка — самое ужасное оскорбление, которое можно кому-либо бросить? Является ли это простой случайностью, что книга нападает и на короля, когда всем известно, насколько чувствительна монархия к таким жестоким обвинениям? Нет ли конца жажде мести Сассексов, их бесконечному разгрому королевской семьи?" – интересуется Плателль.

Она иронизирует, что Меган, мечтающая стать второй принцессой Дианой, в результате оказалась "картонной фигурой" покойной свекрови.

"Все, что я знаю, это то, что чем больше Меган и ее рупор Скоби очерняют Кейт, тем больше мы любим и хотим защитить женщину, которая однажды станет нашей королевой", – заявила Аманда.

У себя в Х/Twitter она добавила, что король Чарльз и принцесса Уэльская рассматривают "все законные варианты" ответа, после того, как Омид Скоби называл их "королевскими расистами" в своей новой книге.

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"Если бы у Гарри и Меган была хоть капля порядочности, они бы положили всему этому конец. Почему они молчат? Чем дольше они ничего не говорят, тем больше мы верим, что за этими ужасными клеветами стоят Сассексы", – уверена Плателль.

Ранее Фокус писал, что Кейт Миддлтон и принц Уильям впервые появились на публике после выхода скандальной книги, которую сняли с продажи в Нидерландах.