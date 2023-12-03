Вышел первый трейлер второго сезона "Дома дракона" (видео)

Новый сезон выйдет в начале лета 2024 года.

Премьера второго сезона "Дома Дракона" состоится в начале лета 2024 года на канале HBO , сообщил руководитель телеканала Кейси Блойс во время пресс-конференции в Нью-Йорке. На презентации для СМИ первый трейлер второго сезона был показан исключительно для журналистов, однако позже его опубликовали в Youtube. Об этом пишет Variety.

Во время части мероприятия, посвященной вопросам и ответам, Блойс сказал, что он ожидает, что съемки спин-оффа "Игры престолов" "Рыцарь семи королевств: Межевой рыцарь" начнутся следующей весной.

Трейлер второго сезона "Дома дракона"

Основанный на книге Джорджа Мартина "Пламя и кровь", "Дом Дракона" повествует о династии Таргариенов на вымышленном континенте Вестерос. Действие происходит почти за 200 лет до событий "Игры престолов" и примерно через 100 лет после того, как Таргариены объединили Семь Королевств.

Десятисерийный первый сезон "Дома Дракона" транслировался с 21 августа по 23 октября 2022 года. Он был продлен на второй сезон всего через неделю после премьеры сериала, получившего рекордные рейтинги для HBO.

Съемки второго сезона "Дома Дракона" начались на студии Warner Bros. Leavesden Studios, 11 апреля. На съемки не повлияла забастовка Гильдии писателей Америки (которая началась 2 мая и продолжалась до 27 сентября) и забастовка SAG-AFTRA (которая началась 14 июля), поскольку сценарии были закончены до начала съемок. Это означало, что сценаристы не работали над "Домом Дракона" во время забастовки, хотя шоураннер Райан Кондал оставался на съемочной площадке только в качестве продюсера. Кроме того, актеры постановки имеют контракт с британской гильдией Equity, а не с SAG-AFTRA.

Во втором сезоне приквела "Игры престолов" снимались Мэтт Смит, Оливия Кук, Эмма Д’Арси, Ив Бест, Стив Туссен, Фабьен Франкель, Юэн Митчелл, Том Глинн-Карни, Соноя Мизуно и Рис Иванс. Среди других вернувшихся актеров первого сезона — Гарри Коллетт, Бетани Антония, Фиби Кэмпбелл, Фиа Сабан, Джефферсон Холл и Мэтью Нидхэм.

"Дом Дракона" рассказывает о печально известном конфликте Таргариенов, названном "Танец драконов", в котором Рейнира Таргариен (Эмма Д'Арси), первенец покойного короля и избранная наследница, борется за Железный Трон против своего сводного брата Эйгона II Таргариена (Том Глинн-Карни), рожденного ее лучшей подругой детства Алисентой Хайтауэр ( Оливия Кук ). После захватывающего финала первого сезона "Танец драконов" теперь начинается всерьез.

Напомним, ранее зрители выбрали самых ненавидимых персонажей сериалов. В оригинальной "Игре престолов" таких персонажей оказалось больше всего.