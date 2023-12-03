Лунный календарь на декабрь 2023 года: какие дни будут неблагоприятными

Фазы Луны считаются важным аспектом, который может оказывать влияние на эмоциональное состояние и поведение человека.

Астролога Анжела Перл рассказала, что когда в декабре Луна будет менять свой статус, а также, какие дни в последний месяц года будут благоприятными и неблагоприятными для важных дел.

Фазы Луны в декабре 2023 года

Новолуние: 13 декабря в 01:31

Полнолуние: 27 декабря в 02:32

Растущая Луна: 14-26 декабря

Убывающая Луна: 1-12 декабря, 28-31 декабря

Лунный календарь на декабрь 2023 года: благоприятные дни

Удачными для важных дел и начинаний в декабре считаются такие даты: 4, 5, 10, 11, 13, 16, 18, 19, 22, 23, 25, 26, 29 декабря.

Лунный календарь на декабрь 2023 года: неблагоприятные дни

Опасными и неблагоприятными для важных в декабре дел считаются даты: 3, 14, 20, 21, 24, 31 декабря. Также лучше ничего не планировать на 20 декабря — перенесите все дела на другой день.

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