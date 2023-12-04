Влюбленность влияет на вес. Психиатр объяснил, почему люди поправляются в отношениях

Любовь приносит не только счастье и удовлетворение, но и сюрпризы в виде лишних килограммов и сантиметров на вашей талии.

Любовь – это красивая и сложная эмоция, которая может во многом изменить вашу жизнь. Но замечали ли вы, что люди, которые счастливы в отношениях и браке, со временем набирают несколько лишних кило, а может и не несколько. Почему же так происходит и действительно ли всему виной любовь? Психиатр доктор Саянтани Мукерджи объяснила причину тех дополнительных сантиметров, которые вы получаете после вступления в долгосрочные романтические отношения. Об этом пишет OnlyMyHealth.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые интересные новости из мира шоу-бизнеса и светской жизни!

Оспаривая идею о том, что здоровые отношения всегда полезны для вашего благополучия, исследование, проведенное на факультете психологии Южного методистского университета в Далласе, показало, что: "Супруги, находящиеся в отношениях, приносящих удовлетворение, ослабляют свои усилия по поддержанию веса, потому что у них больше нет мотивации привлекать партнера".

Доктор Мукерджи говорит, что когда вы впервые влюбляетесь, ваш мозг претерпевает химическую трансформацию и высвобождает нейротрансмиттеры, такие, как дофамин и окситоцин, создающие чувства счастья, привязанности и близости. Однако со временем эти химические вещества начинают исчезать, и люди входят в зону комфорта в отношениях.

Фото: Freepik

"По мере того, как люди прогрессируют в своих романтических отношениях, половое влечение, физическое влечение и постоянная потребность в контакте со временем начинают меняться и уступают место доверию и зависимости. Здесь дело не в выбросе каких-то гормонов или химических веществ в мозг, а в большей степени в обусловленности, через которую проходят люди в долгосрочных преданных отношениях", — добавила она.

Доктор Мукерджи отметила, что в комфортных отношениях набору веса могут способствовать несколько факторов:

Важно Любовный гороскоп для всех знаков Зодиака на декабрь 2023 года

Преданные отношения, особенно длительные романтические отношения, могут повлечь за собой ряд забот, которые могут отнять время у личного ухода. Уделяя время детям, супругу, членам их семей и близким, а также поддерживая дом, у вас может не хватить времени на улучшение своих физических качеств.

Нахождение в здоровых отношениях, в которых вы чувствуете, что вас принимают и ценят даже в худшие моменты, может снизить мотивацию ухаживать за собой, чтобы поддерживать влечение партнера.

Если вы находитесь в токсичных отношениях, это может подорвать психическое здоровье до такой степени, что вы намеренно перестанете заботиться о себе из-за постоянного чувства грусти, злости или пренебрежения.

Как предотвратить набор веса

Фото: Freepik

Хотя влюбленность действительно может привести к увеличению веса, важно помнить, что это не обязательно должно быть неизбежным последствием. Кроме того, доктор Мукерджи предупреждает: "Не считайте увеличение веса побочным эффектом романтических отношений. Причиной увеличения размера талии могут быть какие-то заболевания. Поскольку количество заболеваний, связанных с образом жизни, растет, важно знать о таких состояниях, как диабет, гипертония, ожирение, проблемы с щитовидной железой и СПКЯ, которые преобладают в нынешнем мире и могут вызвать быстрое увеличение веса".

Вот несколько советов для поддержания здорового баланса:

Оставайтесь активными. Вместо того чтобы заниматься сидячей деятельностью, найдите способы оставаться активными. Ходите с партнером в походы, посещайте уроки танцев или просто наслаждайтесь длительными прогулками вдвоем.

Осознанное питание. Будьте внимательны к тому, что вы едите, когда обедаете вместе. Выбирайте более здоровые блюда и следите за размерами порций. Приготовление еды дома также может помочь вам сделать выбор в пользу питательной ценности.

Общение. Открытое и частое общение с вашим партнером о ваших целях в области здоровья и фитнеса имеет решающее значение. Поощряйте друг друга вести здоровый образ жизни.

Забота о себе. Не пренебрегайте заботой о себе и собственном благополучии. Продолжайте уделять приоритетное внимание физическим упражнениям, правильному питанию и управлению стрессом.

Влюбленность — не оправдание

Фото: Freepik

Хотя влюбленность может привести к некоторым изменениям в вашем образе жизни и теле, она не обязательно должна приводить к увеличению веса. Осознание потенциальных ловушек и осознанный выбор в пользу здорового образа жизни могут помочь вам насладиться многими радостями любви, не жертвуя при этом своим физическим здоровьем и красотой. Любовь может стать преобразующим опытом, и при правильном мышлении привести к личностному росту и счастью, не добавляя лишних килограммов к вашей талии.

Напомним, топ 7 напитков, которые раскачают вялый метаболизм.

Ранее Фокус писал о том, что самодисциплина — это компас, который ведет людей к их целям, поощряя активный подход к проблемам и неудачам.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.