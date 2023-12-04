Скандал с королевскими расистами: Омиду Скоби грозит судебный иск

Оказалось, что рукопись его книги с именами "расистов", попала к переводчикам в Нидерландах, хоть он ранее утверждал, что не называл их.

Омид Скоби после выхода своей книги "Финал" оказался в центре скандала, когда выяснилось, что в Нидерландах вышла его книга, где упоминаются члены королевской семьи, которые якобы обсуждали цвет кожи Арчи, первенца принца Гарри и Меган Маркл. Об этом пишет Daily Mail.

Книгу сняли с продажи. А сам Омид заявил, что никогда не посылал переводчикам текст книги по которому можно узнать уже двух "расистов" из королевской семьи.

Теперь утверждается, что британский агент Омида Скоби прислал черновик рукописи "Финала" с именами двух "королевских расистов" для перевода на нидерландский язык.

Новая книга Омида Скоби Фото: Instagram Omid Scobie

Источник сообщил The Times, что United Talent Agency ранее отправило издателю Ксандеру Уитгеверсу черновую версию книги, в которой были указаны имена.

Выяснилось, что Букингемский дворец обдумывает, стоит ли подавать в суд после того, как король Чарльз и принцесса Уэльская были названы старшими членами королевской семьи, которые якобы обсуждали цвет кожи Арчи еще до его рождения.

Тот факт, что этим имена были упомянуты в книге, привел к тому, что 5000 экземпляров книги Скоби в Нидерландах были изъяты из продажи и переработаны.

42-летний Скоби отказался извиняться перед королем Чарльзом и Кейт Миддлтон за этот досадный инцидент.

Омид Скоби Фото: Instagram Omid Scobie

Автор, подвергшийся критике, отмахнулся от критики, заявив, что имена были "давно известны", но возложил вину на издателя из Нидерландов, заявив: "Я никогда не представлял книгу, в которой были бы эти имена".

Однако нидерландская переводчица Саския Петерс настаивает на том, что в книге были эти имена.

"Как переводчик, я перевожу то, что передо мной. Имена членов королевской семьи были там черным по белому. Я их не добавляла. Я просто сделала то, за что мне заплатили, — перевела книгу с английского на нидерландский", — отметила Саския.

Вторая переводчица, Нелли Кеукелаар-ван Рейсбергерн, рассказала The Sun: "Мы профессионалы и занимаемся этим уже много лет, мы оба. Это несправедливо".

Голландские переводчики Саския Петерс (на фото у ее порога 30 ноября) и Нелли Кекелаар-ван Рейсбергерн, работавшие над скандальной книгой Омида Скоби, настаивают, что имена двух членов королевской семьи, оказавшихся в центре расистского скандала, были в рукописи, которую им прислали.

Говорят, что король Чарльз III "очень серьезно" воспринял фурор по поводу книги Омида Скоби "Финал" после того, как Его Величество и Кейт Миддлтон были названы старшими членами королевской семьи, которые якобы комментировали цвет кожи Арчи еще до его рождения.

Сообщается, что в течение недели Чарльз будет обсуждать ситуацию со старшими советниками.

Источник, близкий к дворцу, сообщил Sunday Telegraph: "Дискуссии были проведены, и мы продолжим эти обсуждения на этой неделе, но не в форме кризисных переговоров. Решения будут приниматься с осторожностью".

Напомним, впервые о расистских комментариях принц Гарри и Меган Маркл упоминали в своем интервью Опре Уинфри.