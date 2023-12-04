Кендалл Дженнер, Деми Мур и Хейли Бибер: самые роскошные наряды гала-вечера в Нью-Йорке

Знаменитости ошеломляют роскошными вечерними нарядами на третьем ежегодном гала-вечере Академии в Лос-Анджелесе.

Гала-концерт в Музее Академии 2023 года состоялся в воскресенье вечером и чествовал Мерил Стрип, Майкла Б. Джордана, Опру Уинфри и Софию Копполу. Сопредседателями третьего ежегодного мероприятия являются Ава ДюВерней, доктор Эрик Эсрайлян, Холли Берри и Райан Мерфи. И на красную дорожку вышли многие селебрити, выбрав самые роскошные наряды. Об этом пишет Deadline.

"Мы рады снова собраться на нашем третьем ежегодном Гала-концерте в Музее Академии, чтобы отметить силу, глобальное влияние и неизгладимую важность кино. Для меня большая честь выразить признательность четырем художникам: Мерил Стрип, Майклу Б. Джордану, Опре Уинфри и Софии Копполе, чье творчество и страсть вдохновили и сформировали нашу культуру таким мощным образом", — сообщила Жаклин Стюарт, директор и президент Музея Академии.

Опра Уинфри и Мерил Стрип Фото: Getty Images

Первоначально мероприятие должно было состояться в октябре, но было отложено из-за нападения ХАМАС на Израиль.

Мерил Стрип вручили премию Icon Award, чтобы отметить ее карьеру в кино. Майклу Б. Джордану вручили премию Vantage Award, присуждаемую начинающему артисту. Премия Pillar Award была вручена Уинфри за поддержку музея Академии. А София Коппола была удостоена премии Visionary Award за развитие искусства кино.

На красную дорожку вошли многие селебрити, которые выбрали самые роскошные наряды.

Главными звездами стали подруги-модели Хейли Бибер и Кендалл Дженнер, которые выбрали черное и красное платья соответственно.

Кендалл Дженнер и Хейли Бибер Фото: Getty Images

Кендалл Дженнер выбрала алое платье от Fendi, подчеркивающее ее фигуру, а Хейли Бибер выбрала классическое черное вечернее платье в пайетках от Saint Laurent.

К слову, платье от этого же бренда выбрала и Зои Кравиц.

Зои Кравиц Фото: Getty Images

Селена Гомес также появилась на мероприятии в черном вечернем платье с серебристой отделкой. Свой наряд от Valentino она дополнила длинными оперными перчатками и сияющими бриллиантовыми украшениями Tiffany & Co.: блестящим браслетом-манжетой, серьгами и эффектным кольцом.

Селена Гомес Фото: Getty Images

61-летняя Деми Мур сияла в платье из розового золота и серебра, украшенном ярким цветочным узором на груди.

Деми Мур Фото: Getty Images

Опра Уинфри, удостоенная премии The Pillar Award на ежегодном гала-концерте, выглядела ослепительно в ярко-фиолетовом платье, украшенном переливающимися блестками.

Во время мероприятия ее видели позирующей рядом с Мерил Стрип, удостоенной награды Icon Award.

Красная дорожка 2023 Academy Museum Gala

Легендарная актриса выглядела элегантно в черном струящемся платье с вышивкой бисером на манжетах и ​​подкладке по низу юбки.

Были опасения, что забастовки в Голливуде также повлияют на это событие, но они прекратились в начале этого года. Забастовка голливудских актеров наконец завершилась в прошлом месяце после 118 дней, что стало самой продолжительной забастовкой за всю историю актеров кино и телевидения.