Кендалл Дженнер, Деми Мур и Хейли Бибер: самые роскошные наряды гала-вечера в Нью-Йорке
Знаменитости ошеломляют роскошными вечерними нарядами на третьем ежегодном гала-вечере Академии в Лос-Анджелесе.
Гала-концерт в Музее Академии 2023 года состоялся в воскресенье вечером и чествовал Мерил Стрип, Майкла Б. Джордана, Опру Уинфри и Софию Копполу. Сопредседателями третьего ежегодного мероприятия являются Ава ДюВерней, доктор Эрик Эсрайлян, Холли Берри и Райан Мерфи. И на красную дорожку вышли многие селебрити, выбрав самые роскошные наряды. Об этом пишет Deadline.
"Мы рады снова собраться на нашем третьем ежегодном Гала-концерте в Музее Академии, чтобы отметить силу, глобальное влияние и неизгладимую важность кино. Для меня большая честь выразить признательность четырем художникам: Мерил Стрип, Майклу Б. Джордану, Опре Уинфри и Софии Копполе, чье творчество и страсть вдохновили и сформировали нашу культуру таким мощным образом", — сообщила Жаклин Стюарт, директор и президент Музея Академии.
Первоначально мероприятие должно было состояться в октябре, но было отложено из-за нападения ХАМАС на Израиль.
Мерил Стрип вручили премию Icon Award, чтобы отметить ее карьеру в кино. Майклу Б. Джордану вручили премию Vantage Award, присуждаемую начинающему артисту. Премия Pillar Award была вручена Уинфри за поддержку музея Академии. А София Коппола была удостоена премии Visionary Award за развитие искусства кино.
На красную дорожку вошли многие селебрити, которые выбрали самые роскошные наряды.
Главными звездами стали подруги-модели Хейли Бибер и Кендалл Дженнер, которые выбрали черное и красное платья соответственно.
Кендалл Дженнер выбрала алое платье от Fendi, подчеркивающее ее фигуру, а Хейли Бибер выбрала классическое черное вечернее платье в пайетках от Saint Laurent.
К слову, платье от этого же бренда выбрала и Зои Кравиц.
Селена Гомес также появилась на мероприятии в черном вечернем платье с серебристой отделкой. Свой наряд от Valentino она дополнила длинными оперными перчатками и сияющими бриллиантовыми украшениями Tiffany & Co.: блестящим браслетом-манжетой, серьгами и эффектным кольцом.
61-летняя Деми Мур сияла в платье из розового золота и серебра, украшенном ярким цветочным узором на груди.
Опра Уинфри, удостоенная премии The Pillar Award на ежегодном гала-концерте, выглядела ослепительно в ярко-фиолетовом платье, украшенном переливающимися блестками.
Во время мероприятия ее видели позирующей рядом с Мерил Стрип, удостоенной награды Icon Award.
Легендарная актриса выглядела элегантно в черном струящемся платье с вышивкой бисером на манжетах и подкладке по низу юбки.
Были опасения, что забастовки в Голливуде также повлияют на это событие, но они прекратились в начале этого года. Забастовка голливудских актеров наконец завершилась в прошлом месяце после 118 дней, что стало самой продолжительной забастовкой за всю историю актеров кино и телевидения.