17-летняя дочь Оли Фреймут показала как проводит время со своим бойфрендом

Девушка несмотря на юный возраст уже два года в отношениях

Старшая дочь 41-летней украинской телеведущей Оли Фреймут Злата показала в своем инстаграме бойфренда и как проводит время с ним.

Известно, что 17-летняя Злата Митчелл уже длительное время живет и учится в Америке. В отношениях с молодым парнем по имени Оскар девушка уже около двух лет. Публично о своем парне Злата заявила в мае 2022 года. Однако звездная мама девушки, Оля Фреймут, комментирует сообщения парня в инстаграме еще с октября 2021 года, а это значит, что Злата познакомила маму со своим избранником раньше чем представила его публично. О парне известно лишь то, что он коренной американец.

Злата не ведет публичную жизнь, однако периодически публикует провокационные фото. На этот раз девушка показалась в прозрачной черной блузке и джинсах в одном из американских бутиков. Компанию ей составил бойфренд Оскар.

Дочь Оли Фреймут со своим парнем Фото: instagram.com/zlata_mitchell

Так, 17-летняя Злата опубликовала фото, на котором она стоит рядом с Оскаром, который в это время делает фото в зеркале. На фотографии парень заметно выше ростом Златы, имеет худощавое телосложение и насыщенно черные волосы, а также смуглый цвет кожи. Одет парень в светло-синие джинсы, белую футболку и свитер, который он накинул на плечи.

Рядом прижавшись к парню стоит Злата в прозрачной черной блузке и черных джинсах. Дополнила образ девушка черной сумочкой.

Судя по всему парочка устроила себе шопинг на выходные.

Напомним, Ольга Фреймут поделилась редким кадром с мужем.