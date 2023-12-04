Амаль Клуни появилась на публике в роскошном бархатном костюме (фото)

Амаль поддержала мужа, Джорджа Клуни, на показе спортивной драмы, режиссером которой он стал.

54-летняя Амаль Клуни, британский юрист ливанского происхождения и по совместительству жена одного из самых известных голливудских актеров, давно известна безупречным вкусом, и каждое ее появление на публике не оставляет модных критиков равнодушными. Недавно роскошная брюнетка снова дала повод для комплиментов, посетив вместе с мужем Джорджем Клуни премьеру его нового фильма в качестве режиссера "Парни в лодке" в театре Curzon Mayfair в Лондоне.

На специальном показе Амаль, как всегда, выглядела шикарно в черном бархатном ансамбле, сочетая приталенный топ без бретелек с соответствующими бархатными брюками. Она дополнила образ черными туфлями на шпильке, подходящим клатчем, а в макияже сделала акцент на губы, накрасив их ярко-красной помадой.

Пара позировала фотографам, обняв друг друга Фото: Getty

К тому же, несмотря на унылую лондонскую погоду, ее недавно мелированные бронзовые волосы буквально сияли, струясь волнами по плечам.

Джордж выглядел элегантно в строгом темно-синем костюме, надетом поверх белоснежной рубашки на пуговицах.

Пара позировала фотографам, улыбаясь и обнимаясь.

Фильм "Парни в лодке", выход которого в США запланирован на 25 декабря, основан на научно-популярной книге Дэниела Джеймса Брауна "Парни в лодке: девять американцев и их эпические поиски золота на Олимпийских играх в Берлине 1936 года" 2013 года. Спортивная драма рассказывает правдивую историю членов команды гребцов Вашингтонского университета и их пути к успеху на Олимпийских играх 1936 года в Берлине в разгар Великой депрессии.

Трейлер фильма "Парни в лодке"

Клуни стал режиссером картины, а сыграли в ней Каллум Тернер, Джоэл Эдгертон, Питер Гиннесс, Джеймс Волк, Сэм Дуглас, Крис Диамантопулос, Робби Джарвис и другие.

В следующем году Джордж и Амаль отметят 10-летие своего брака. У них подрастают шестилетние близнецы Элла и Александр. Пара живет то в Лондоне, то на своей любимой виллой Олеандра на озере Комо в Италии. Одно время в прессе циркулировали слухи, что они планируют продать итальянскую недвижимость, устав от излишнего внимания, однако Клуни опроверг эту информацию.

Ранее Фокус писал, что Амаль Клуни дала мастер-класс по многослойности, показав, как сочетать миди-платье и тренч.