Гайтана показала свежие кадры с единственной дочкой (фото)

Николь-Сапфир родилась в 2017 году.

Украинская певица Гайтана показала, как проводит время с дочкой в заснеженной Швейцарии. Свежими кадрами с шестилетней наследницей звезда сцены поделилась в Instagram с более 68 тысячами подписчиков.

На зимних снимках Гайтана и ее дочь Николь-Сапфир в ярких образах веселились, позируя на камеру и улыбаясь.

"Снежно, нежно, весело", — отметила украинская знаменитость конголезского происхождения.

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Гайтана с дочерью

"Красотки в красоте:))))", "Вы прекрасны", "Прекрасно играете", — комментируют карусель свежих фото Гайтаны ее фолловеры в соцсети.

Отметим, что свою личную жизнь исполнительница хитов "Самотня боса" и "Шаленій" старается держать подальше от внимания общественности. Известно, что певица замужем за продюсером Александром Смартом. А в июне 2017 года у супругов родилась наследница Николь-Сапфир.

Судя по геолокации профиля в соцсети Гайтаны, сейчас она с семьей находится в Швейцарии.

Гайтана

Напомним, Гайтана заинтриговала фанатов новостями о новых музыкальных продуктах.

Также Фокус писал о редкой прогулке оскароносного актера Бена Аффлека с дочкой.