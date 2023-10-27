Гайтана поделилась редким снимком дочери (фото)

Шестилетняя Николь-Сапфир родилась в июне 2017 года.

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44-летняя украинская певица Гайтана поделилась редким снимком своей шестилетней дочери. Фото наследницы звезда сцены выложила в Instagram.

Николь-Сапфир, одетая в полностью розовый образ, держала в руках зонтик. Судя по всему, девочка вышла на осеннюю прогулку со своей звездной мамой. Впрочем, сама Гайтана свежее фото ребенка никак не прокомментировала.

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Дочь Гайтаны Фото: Instagram gaitanamusic

Судя по местоположению Instagram-аккаунта артистки, сейчас она с семьей находится в Швейцарии.

Фото: скріншот

Отметим, что свою личную жизнь Гайтана старается держать подальше от внимания публики. Известно, что она замужем за продюсером Александром Смартом. А в июне 2017 года у них родилась дочь Николь-Сапфир.

Отец Гайтаны

Сама артистка родилась в Киеве, однако первые годы своей жизни росла в Конго, откуда родом ее отец. Впоследствии родители развелись, а недавно Гайтана сообщила, что ищет папе новую жену.

Гайтана с дочерью Николь-Сапфир

Напомним, почему разошлись Светлана Тарабарова и Владимир Дантес.

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