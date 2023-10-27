Гайтана поділилася рідкісним знімком доньки (фото)

Шестирічна Ніколь-Сапфір народилася у червні 2017 року.

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44-річна українська співачка Гайтана поділилася рідкісним знімком своєї шестирічної доньки. Фото спадкоємиці зірка сцени виклала в Instagram.

Ніколь-Сапфір, одягнута в повністю рожевий образ, тримала в руках парасольку. Судячи з усього, дівчинка вийшла на осінню прогулянку зі своєю зірковою мамою. Втім, сама Гайтана свіже фото дитини ніяк не прокоментувала.

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Донька Гайтани Фото: Instagram gaitanamusic

Судячи з місця розташування Instagram-акаунту артистки, наразі вона з родиною перебуває у Швейцарії.

Фото: Скріншот

Зазначимо, що своє особисте життя Гайтана намагається тримати подалі від уваги публіки. Відомо, що вона одружена з продюсером Олександром Смартом. А у червні 2017 року в них народилася донька Ніколь-Сапфір.

Батько Гайтани

Сама артистка народилася в Києві, проте перші роки свого життя зростала в Конго, звідки родом її батько. Згодом батьки розлучилися, а нещодавно Гайтана повідомила, що шукає тату нову дружину.

Гайтана з донькою Ніколь-Сапфір

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