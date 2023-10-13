"Ми разом були не окей": Тарабарова вперше розповіла про роман з Дантесом (відео)

Пара зустрічалася майже три роки. Кілька разів вони навіть хотіли одружитися, але кожен раз сварилися.

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Українська співачка, композиторка та авторка пісень Світлана Тарабарова розповіла про роман з співаком та телеведучим Володимиром Дантесом. Це було ще в юнацькому віці. Про це співачка розповіла в інтерв’ю блогеру Славі Дьоміну.

Ведучий Слава Дьомін зазначив, що мало хто знає, що у Світлани було досить палке кохання і стосунки з Володимирос Дантесом. запитав, чому пара розлучилася.

"Зараз мені не соромно… До весілля ніхто не знав з ким я зустрічаюсь. Я вважала особисте — особистим. Коли я взяла шлюб, я хотіла родину, дітей. Тут я вже поділилася цією історією. Я не хотіла, щоб плітки про тих, з ким ти зустрічаєшся, не давали музиці бути почутою. Ти не забувай, що я — автор. Для мене дуже важливо бути почутою", — сказала Тарабарова.

За словами Світлани, їм удвох з Володимиром було не дуже добре, це була така вибухова суміш і вони, в силу свого юного віку, не змогли впоратися зі своїми емоціями.

"Зараз я вже трохи виросла і розумію, що це було якесь дитинство, максималізм. Все йшло до нашого розставання. Ми були не дуже хорошими дітьми. Ми разом були не окей. Є така вибухова суміш. Ми були токсичними одне для одного. Не могли впоратися зі своїми емоціями", — розповіла артистка.

Вона додала, що до них прийшла слава, і вони не впоралися з цим: "Ми не знали, що таке повага одне до одного, що таке бути вірними. Ну, це було з боку Володі. Але я недавно подивилася його інтерв'ю і хочу сказати, що пишаюся тим, ким Вова став. Він і був класним, як і я. Я начебто окей, але тоді ми були не окей. Ми були крейзі дітьми ".

Виконавиця розповіла, що їхні стосунки тривали майже три роки і вони збиралися одружитися, але постійно сварилися.

"І добре, тому що нічого хорошого не вийшло б. Ми — вогонь", — підсумувала Тарабарова.

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Нагадаємо, Тарабарова зізналася, хто їй допомагає з дітьми і на що витрачає найбільше грошей.