Світлана Тарабарова зворушливо привітала чоловіка з річницею весілля (відео)

Співачка та Олексій Бондар одружилися у 2016 році. Наразі вони виховують трьох спільних дітей.

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Українська співачка Світлана Тарабарова зворушливо привітала чоловіка Олексія Бондара з річницею весілля. Відео з архівними кадрами вона опублікувала в Instagram.

11 жовтня 2023 року пара відзначає сьому річницю одруження. З цієї нагоди багатодітна мама показала архівні кадри з їхнього весілля, своєї вагітності та з трьома дітьми подружжя.

"Сім років, як наше кохання стало ще сильнішим. Дякую за кожен день", — написала уродженка Херсона.

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Світлана Тарабарова привітала чоловіка з річницею весілля

Зазначимо, що українська співачка та її обранець одружилися 11 жовтня 2016 року. Разом подружжя виховує трьох дітей – 5-річного Івана, 3-річну Марію та Поліну, яка народилася навесні 2023 року.

"Яка ви чудова родина!!!! Здоров’я всім міцного і хай у вас завжди буде все якнайкраще!!!", "Це наче вчора було, пам’ятаю-памятаю, мої рідні, вітаю Вас! Ви мега крутезна українська сім‘я! Любимо вас", "7 років, 3 дітей. Ви молодці. Ще багато-пребагато вам років, шалено щасливого життя", — приєднуються до привітань прихильники української знаменитості.

Світлана Тарабарова з дітьми

Нагадаємо, Світлана Тарабарова розповіла, на що витрачає найбільше грошей.

Також Фокус писав про третю вагітність Світлани Тарабарової.