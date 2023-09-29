Слава Дьомін пояснив, куди поїхала українська співачка Гайтана

Український радіоведучий і блогер дійшов висновку, що співачка зараз мешкає у Швейцарії. Раніше вона жила під Києвом у приватному будинку.

Related video

Слава Дьомін, відомий радіоведучий і блогер, який прославився своїми інтерв'ю з українськими зірками, розповів, де зараз перебуває співачка Гайтана. Відома артистка та учасниця пісенного конкурсу "Євробачення" 2012 року, зникла з інформаційного простору і рідко постить фото в соцмережах. Про своє "розслідування" Слава Дьомін розповів на своєму каналі в YouTube.

Радіоведучий зазначив, що нещодавно українська співачка розмістила фото зі своїм чоловіком, саунд-продюсером Олександром Смартом і донькою Ніколь-Сапфір.

Гайтана із сім'єю

І припустив, що сім'я артистки перебуває у Швейцарії, тим паче, що нещодавно чоловік Гайтани показував фото зі студії звукозапису в цій країні.

"Співачка разом із чоловіком Олександром зараз, імовірно, перебувають у Швейцарії", — зазначив Слава Дьомін.

Він зазначив, що неодноразово пропонував артистці взяти в неї інтерв'ю, проте відповіді поки що не отримав.

"На фото видно, як підросла їхня спільна донька, якій зараз шість років. Я кілька разів пропонував Олександру та Гайтані зробити інтерв'ю "Слава+", але поки що вони не відповідають на повідомлення, хоча читають", — додав український радіоведучий.

На початку повномасштабного вторгнення Гайтана розмістила кілька постів, що стосуються вторгнення ЗС РФ в Україну і запостила фото доньки на антивоєнному мітингу.

Донька Гайтани Ніколь-Сапфір

Нагадаємо, виконавиця хітів "Шаленій" і "Слідом за тобою" не випускала нових пісень з 2016 року. Вона також рідко дає інтерв'ю.

Однак кілька років тому співачка, батько якої родом із Конго, розповідала, як вони познайомилися з чоловіком. До бесіди приєднався її чоловік, який розповідав, що вони були знайомі багато років: він грав на гітарі в неї на заміні.

"Вдруге ми зустрілися багато років потому. Я жив в Америці, у Нью-Йорку. Приїхав до Києва на два тижні, в гості до мами. Зустрів знайомого аранжувальника, він каже: "Робимо для дуже гарної співачки пісню, але щось не виходить". Я прийшов, допоміг і сказав: "Вокал треба переписувати". Вона заспівала ще раз. І ось, бачите, вже два роки нашій дитині", — пара жила в Києві та під Києвом, де в них був приватний будинок.

Гайтана

Пара одружилася 2017 року, але не влаштовувала пишного одруження, обмежившись романтичною вечерею. Гайтана розповідала, що її батько хотів, щоб вони влаштували церемонію в Конго. Її батько і зараз живе в Браззавілі, де у нього транспортний бізнес. Гайтана і сама до п'яти років жила в Конго, тож українську мову почала вчити тільки коли повернулася з матір'ю в Україну.

Нагадаємо, раніше Слава Дьомін брав інтерв'ю у відомої телеведучої Марічки Падалко, яка розповіла, як змінилися за цей час її статки і статки її чоловіка Єгора Соболєва, який служить у ЗСУ.