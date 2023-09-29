Слава Демин объяснил, куда уехала украинская певица Гайтана

Украинский радиоведущий и блогер пришел к выводу, что певица сейчас живет в Швейцарии. Ранее она жил под Киевом в частном доме.

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Слава Демин, известный радиоведущий и блогер, который прославился своими интервью с украинскими звездами, рассказал, где сейчас находится певица Гайтана. Известная артистка и участница песенного конкурса "Евровидение" в 2012 году, пропала из информационного пространства и редко постит фото в соцсетях. Об своем "расследовании" Слава Демин рассказал на своем канале в YouTube.

Радиоведущий отметил, что недавно украинская певица разместила фото со своим мужем, саунд-продюсером Александром Смартом и дочкой Николь-Сапфир.

Гайтана с семьей

И предположил, что семья артистки находится в Швейцарии, тем более, что недавно супруг Гайтаны показывал фото из студии звукозаписи в этой стране.

"Певица вместе с мужем Александром сейчас, вероятно, находятся в Швейцарии", — отметил Слава Демин.

Он отметил, что неоднократно предлагал артистке взять у нее интервью, однако ответа пока не получил.

"На фото видно, как подросла их общая дочь, которой сейчас шесть лет. Я несколько раз предлагал Александру и Гайтане сделать интервью "Слава+", но пока они не отвечают на сообщения, хотя читают", - добавил украинский радиоведущий.

В начале полномасштабного вторжения Гайтана разместила несколько постов, касающихся вторжения ВС РФ в Украину и запостила фото дочери на антивоенном митинге.

Дочка Гайтаны Николь-Сапфир

Напомним, исполнительница хитов "Шаленій" и "Слідом за тобою" не выпускала новых песен с 2016 года. Она также редко дает интервью.

Однако несколько лет назад певица, отец которой родом из Конго, рассказывала, как они познакомились с мужем. К беседе присоединился ее супруг, который расскзаывал, что они были знакомы много лет: он играл на гитаре у нее на замене.

"Во второй раз мы встретились много лет спустя. Я жил в Америке, в Нью-Йорке. Приехал в Киев на две недели, в гости к маме. Встретил знакомого аранжировщика, он говорит: "Делаем для очень хорошей певицы песню, но что-то не получается". Я пришел, помог и сказал: "Вокал надо переписывать". Она спела еще раз. И вот, видите, уже два года нашему ребенку", — пара жила в Киеве и под Киевом, где у них был частный дом.

Гайтана

Пара поженилась в 2017 году, но не устраивала пышное бракосочетание, ограничившись романтическим ужином. Гайтана рассказывала, что ее отец хотел, чтобы они устроили церемонию в Конго. Ее отец и сейчас живет в Браззавиле, где у него транспортный бизнес. Гайтана и сама до пяти лет жила в Конго, так что украинский язык начала учить только когда вернулась с матерью в Украину.

Напомним, ранее Слава Демин брал интервью у известной телеведущей Марички Падалко, которая рассказала, как изменились во время ее доходы и доходы ее супруга Егора Соболева, который служит в ВСУ.