Билли Айлиш в платочке вышла на красную дорожку гала-вечера
Певица появилась на гала-концерте в музее Академии в костюме с глубоким декольте и атласном платке на голове.
Это были напряженные выходные для Билли Айлиш, которая посетила несколько мероприятий на красной дорожке, в том числе гала-концерт в музее Академии и бранч Variety Hitmakers, претерпев полную смену стиля для двух разных случаев. Для гала-вечера она выбрала костюм с рискованно глубоким декольте и дополнила образ оригинальным аксессуаром. Ранее звезда откровенно рассказала о своей сексуальной ориентации. Об этом пишет Hello Magazine.
Для бранча Variety Hitmakers Билли выбрала свой фирменный повседневный крутой стиль, надев шапку-бини, мешковатые джинсы и спортивную куртку, а на гала-концерте в музее Академии 21-летняя девушка переоделась в пиджак в тонкую полоску и длинную юбку.
Билли сумела удивить своим смелым образом на красной дорожке Academy Museum Gala 2023, появившись в темно-коричневом костюме в тонкую полоску. Образ она дополнила цепочкой с сердечком и атласной косынкой, которой она прикрыла волосы.
На гала-вечер Билли Айлиш пришла вместе с братом.
Местом для ужина стала великолепная открытая терраса музея, которая была преобразована в обшитую деревянными панелями столовую ресторана "Чейзена" времен Золотого века голливуда.
Среди ведущих и лауреатов программы были Ава Дюверне, Опра, Хлоя Чжао, Коппола, Кристофер Нолан и Джамила Джордан от имени Майкла Б. Джордана.
Самым ярким событием стала премия Icon Award, которую Мерил Стрип вручила Грета Гервиг.
Гервиг рассказала, что незабываемая речь Флоренс Пью в предпоследнем акте "Маленьких женщин" об ограничениях и решениях, которые женщины были вынуждены принимать в XIX веке и которая, возможно, принесла Пью номинацию на "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана, на самом деле была вдохновлена случайным разговором за обедом, который состоялся у Гервиг и Стрип в начале подготовки к съемкам. После вся речь Стрип вошла в сценарий фильма.
Билли Айлиш и Финнеас завершили вечер изысканным акустическим сетом в сопровождении струнных, включая исполнение "No Time To Die", за которую брат и сестра в прошлом году получили "Оскар".
Напомним, ранее Билли Айлиш вошла в список самых стильных знаменитостей ноября.