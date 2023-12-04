Билли Айлиш в платочке вышла на красную дорожку гала-вечера

Певица появилась на гала-концерте в музее Академии в костюме с глубоким декольте и атласном платке на голове.

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Это были напряженные выходные для Билли Айлиш, которая посетила несколько мероприятий на красной дорожке, в том числе гала-концерт в музее Академии и бранч Variety Hitmakers, претерпев полную смену стиля для двух разных случаев. Для гала-вечера она выбрала костюм с рискованно глубоким декольте и дополнила образ оригинальным аксессуаром. Ранее звезда откровенно рассказала о своей сексуальной ориентации. Об этом пишет Hello Magazine.

Для бранча Variety Hitmakers Билли выбрала свой фирменный повседневный крутой стиль, надев шапку-бини, мешковатые джинсы и спортивную куртку, а на гала-концерте в музее Академии 21-летняя девушка переоделась в пиджак в тонкую полоску и длинную юбку.

Билли Айлиш на Variety Hitmakers

Билли сумела удивить своим смелым образом на красной дорожке Academy Museum Gala 2023, появившись в темно-коричневом костюме в тонкую полоску. Образ она дополнила цепочкой с сердечком и атласной косынкой, которой она прикрыла волосы.

Билли Айлиш на церемонии Academy Museum Gala Фото: Getty Images

На гала-вечер Билли Айлиш пришла вместе с братом.

Местом для ужина стала великолепная открытая терраса музея, которая была преобразована в обшитую деревянными панелями столовую ресторана "Чейзена" времен Золотого века голливуда.

Среди ведущих и лауреатов программы были Ава Дюверне, Опра, Хлоя Чжао, Коппола, Кристофер Нолан и Джамила Джордан от имени Майкла Б. Джордана.

Самым ярким событием стала премия Icon Award, которую Мерил Стрип вручила Грета Гервиг.

Церемония Academy Museum Gala

Гервиг рассказала, что незабываемая речь Флоренс Пью в предпоследнем акте "Маленьких женщин" об ограничениях и решениях, которые женщины были вынуждены принимать в XIX веке и которая, возможно, принесла Пью номинацию на "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана, на самом деле была вдохновлена случайным разговором за обедом, который состоялся у Гервиг и Стрип в начале подготовки к съемкам. После вся речь Стрип вошла в сценарий фильма.

Билли Айлиш и Финнеас завершили вечер изысканным акустическим сетом в сопровождении струнных, включая исполнение "No Time To Die", за которую брат и сестра в прошлом году получили "Оскар".

Напомним, ранее Билли Айлиш вошла в список самых стильных знаменитостей ноября.