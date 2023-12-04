Біллі Айліш у хусточці вийшла на червону доріжку гала-вечора

Співачка з'явилася на гала-концерті в музеї Академії в костюмі з глибоким декольте й атласній хустці на голові.

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Це були напружені вихідні для Біллі Айліш, яка відвідала кілька заходів на червоній доріжці, зокрема гала-концерт у музеї Академії і бранч Variety Hitmakers, зазнавши повної зміни стилю для двох різних випадків. Для гала-вечора вона вибрала костюм з ризиковано глибоким декольте і доповнила образ оригінальним аксесуаром. Раніше зірка відверто розповіла про свою сексуальну орієнтацію. Про це пише Hello Magazine.

Для бранчу Variety Hitmakers Біллі обрала свій фірмовий повсякденний крутий стиль, надівши шапку-біні, мішкуваті джинси і спортивну куртку, а на гала-концерті в музеї Академії 21-річна дівчина перевдяглася в піджак у тонку смужку і довгу спідницю.

Біллі Айліш на Variety Hitmakers

Біллі зуміла здивувати своїм сміливим образом на червоній доріжці Academy Museum Gala 2023, з'явившись у темно-коричневому костюмі в тонку смужку. Образ вона доповнила ланцюжком із сердечком і атласною косинкою, якою вона прикрила волосся.

Біллі Айліш на церемонії Academy Museum Gala Фото: Getty Images

На гала-вечір Біллі Айліш прийшла разом із братом.

Місцем для вечері стала чудова відкрита тераса музею, яку перетворили на обшиту дерев'яними панелями їдальню ресторану "Чейзена" часів Золотого століття голлівуду.

Серед ведучих і лауреатів програми були Ава Дюверне, Опра, Хлоя Чжао, Коппола, Крістофер Нолан і Джаміла Джордан від імені Майкла Б. Джордана.

Найяскравішою подією стала премія Icon Award, яку Меріл Стріп вручила Грета Гервіг.

Церемонія Academy Museum Gala

Гервіг розповіла, що незабутня промова Флоренс П'ю в передостанньому акті "Маленьких жінок" про обмеження і рішення, які жінки були змушені ухвалювати в XIX столітті, і яка, можливо, принесла П'ю номінацію на "Оскара" за кращу жіночу роль другого плану, насправді була натхненна випадковою розмовою за обідом, яка відбулася у Гервіг і Стріп на початку підготовки до зйомок. Опісля вся промова Стріп увійшла до сценарію фільму.

Біллі Айліш і Фіннеас завершили вечір вишуканим акустичним сетом у супроводі струнних, включно з виконанням "No Time To Die", за яку брат і сестра минулого року отримали "Оскар".

Нагадаємо, раніше Біллі Айліш увійшла до списку найстильніших знаменитостей листопада.