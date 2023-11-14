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Стиль життя

Біллі Айліш вперше відверто розповіла про свою сексуальну орієнтацію

Співачка вперше зробила зізнання про почуття до жінок
Біллі Айліш заговорила про свою орієнтацію

21-річна співачка досі мовчить про особисте життя

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21-річна американська співачка натякнула на нетрадиційну орієнтацію та зізналася в почуттях до жінок.

Відверте зізнання співачки зробила в інтерв’ю виданню Variety.

Зокрема, в матеріал йдеться про те, що Біллі Айліш говорить, що має фізичний потяг до жінок.

"Я їх дуже люблю. Я люблю їх як людей. Мене вони приваблюють як люди. Мене вони справді приваблюють. Мене фізично приваблюють вони. Але я також дуже лякаюся їх, їхньою красою та присутністю",- сказала співачка.

Вона також наголосила, що за своїми відчуттями, їй здавалося, що вона не подобається іншим жінкам. Вона не відчувала, що може дружити з дівчатами чи підтримувати гарні стосунки, як це роблять інші.

Співачка також стверджує, що вона не відчуває своєї жіночності і не комфортно почувається в шкірі жінки.

"Я ніколи не відчувала себе жінкою, чесно кажучи. Я ніколи не почувалася бажаною. Я ніколи не відчувала себе жіночною. Мені потрібно переконати себе, що я гарна дівчина", — зізналася в інтервʼю Біллі Айліш.

Співачка говорить, що ідентифікує себе як "вона/її" тощо, тому що ніколи не відчувала себе дівчиною.

Крім цього, вона обурливо говорить про сприйняття жіночого тіла в суспільстві. Всі хочуть бачити голе тіло жінки, обговорювати його, Біллі обурюється чому ніхто не обговорює так чоловіків. Саме тому вона приховує своє тіло під масивним одягом. Співачка з дитинства має великий розмір грудей, на який звісно всі звертають увагу. Їй не подобається те, що хтось буде розглядати її та обговорювати.

Відзначимо, що 21-річна Біллі Айліш мала стосунки з репером Брендоном К'ю Адамсом, відомим як 7:AMP. Пара розбіглася у 2019 році. За словами співачки, вона була нещаслива з репером. Більше про стосунки дівчини з кимось ще не відомо.

Нагадаємо, нещодавно Біллі Айліш показала нове величезне татуювання на всю спину.