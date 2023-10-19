Біллі Айліш показала нове величезне татуювання на всю спину

Фанати співачки вже відзначили, що тату нагадує портал у серіалі "Дуже дивні справи".

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Біллі Айліш шокувала своїх шанувальників, поділившись в Instagram своїм величезним новим татуюванням на спині. На знімку суперзірка, володарка премії "Греммі", лежить на животі з повністю оголеною спиною. І величезне татуювання набите від потилиці до попереку. Про це пише Daily Mail.

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"Я думав, що це портал із серіалу "Дивні дива", — написав один із коментаторів, а інший заявив, що тату зроблене "брудно" і неакуратно, ніби "абордажною шаблею".

На фотографії відмітини вздовж її хребта були розмазані, що свідчить про те, що татуювання було свіжим на момент зйомки.

Нове татуювання Біллі Айліш Фото: instagram.com/billieeilish

Однак неясно, чи показувала Біллі фанатам стару фотографію, чи сеанс татуювання був недавнім.

Раніше вона показувала частину нового татуювання ще у вересні.

Багато хто не зрозумів, що хотіла сказати Біллі своїм новим татуюванням, а один коментатор передбачив, що в майбутньому вона його видалить.

Інші стали на захист Айліш і назвали татуювання "сучасним мистецтвом".

Величезний малюнок доповнює вже наявну колекцію татуювань Біллі.

У Біллі є й інші тату

У неї одна на грудях, що зображає її прізвище, зображення дракона на стегні і набір фей на руці.

У Біллі є й інші тату

Минулого місяця в бесіді з б'юті-журналом Allure хітмейкерка зізналася, що все ще бореться з тягарем слави.

"Я починаю почуватися краще, але, чесно кажучи, мої справи йдуть не так вже й добре. Більшу частину дня в мене передчуття загибелі, що насувається", — поділилася зірка, яка стала відомою в підлітковому віці.

Вона пояснила: "Коли я надто багато думаю про це, про те, що у мене більше ніколи не буде усамітнення, цього достатньо, щоб змусити тебе хотіти робити всякі божевільні речі".

Біллі зізналася, що у неї проблеми з контролем і їй коштувало великих зусиль привчити себе до думки, що вона не в змозі контролювати все.

Нагадаємо, раніше 21-річна Біллі Айліш сказала, що залишилася в хороших стосунках із колишнім бойфрендом Джессі Резерфордом. Вона підтвердила, що вони з 31-річним Резерфордом залишилися друзями. І зазначила, що зараз ні з ким не зустрічається.