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Стиль життя

Співачка Біллі Айліш назвала свій хіт "Bad Guy" "найдурнішою піснею у світі" (відео)

Біллі Айліш, собака
Фото: instagram.com/billieeilish | Біллі Айліш

Виконавиця також поділилася своїми думками про артистів, які ненавидять свою музику.

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21-річна американська поп-зірка Біллі Айліш вважає, що пісня "Bad Guy" — "найдурніша пісня у світі". Про це вона розповіла на шоу Jimmy Kimmel Live! 10 жовтня, повідомляє Рeople.

Коли ведуча шоу запитала, чи є пісня, від якої їй зараз "не до душі", Біллі відповіла: "Об'єктивно, "Bad Guy" — це найбезглуздіша пісня у світі, але вона справді гарна. Це просто, як ви маєте розуміти, у цьому має бути гумор. Ця пісня повинна була бути дурною, але вона смішна просто тому, що вона дурна", — сказала вона.

Біллі Айліш Fullscreen
Фото: instagram.com/billieeilish

Виконавиця також поділилася своїми думками про артистів, які "дуже ненавидять свою музику", пояснивши, що це "дійсно засмучує.

"Я люблю свою музику, і вона безумовно просто змінюється і трансформується разом зі мною і стає чим завгодно. Я ціную це. Що стосується музики, мені дуже важко сидіти і писати про те, що я відчуваю, просто з моєї точки зору і мого власного досвіду. У мене просто таке відчуття: "Ах, нудно". Нікого це не хвилює. Усі це вже чули", — пояснила співачка.

Що відомо про Біллі Айліша

Біллі Айліш Пайрат Берд О'Коннелл — американська співачка й авторка пісень. Народилася 18 грудня 2001 року в Лос-Анджелесі, Каліфорнія. Лауреатка премії "Оскар" (2022) за пісню "No Time to Die", написану для фільму "Не час помирати" (2021). Здобула популярність 2015 року завдяки публікації дебютного синглу "Ocean Eyes" на SoundCloud.

Біллі Айліш Fullscreen
Фото: Вiкiпедiя

У 2019 році її хіт "Bad Guy" вийшов на перше місце в Billboard Hot 100 (США). Він став першим чарттоппером співачки, а сама Айліш завдяки цьому досягненню стала першою людиною, народженою у XXI столітті, якій вдалося очолити Hot 100.

Раніше Фокус повідомляв, що Біллі Айліш перевтілилася в Барбі, щоб представити свою нову пісню.