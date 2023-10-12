Співачка Біллі Айліш назвала свій хіт "Bad Guy" "найдурнішою піснею у світі" (відео)

Виконавиця також поділилася своїми думками про артистів, які ненавидять свою музику.

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21-річна американська поп-зірка Біллі Айліш вважає, що пісня "Bad Guy" — "найдурніша пісня у світі". Про це вона розповіла на шоу Jimmy Kimmel Live! 10 жовтня, повідомляє Рeople.

Коли ведуча шоу запитала, чи є пісня, від якої їй зараз "не до душі", Біллі відповіла: "Об'єктивно, "Bad Guy" — це найбезглуздіша пісня у світі, але вона справді гарна. Це просто, як ви маєте розуміти, у цьому має бути гумор. Ця пісня повинна була бути дурною, але вона смішна просто тому, що вона дурна", — сказала вона.

Виконавиця також поділилася своїми думками про артистів, які "дуже ненавидять свою музику", пояснивши, що це "дійсно засмучує.

"Я люблю свою музику, і вона безумовно просто змінюється і трансформується разом зі мною і стає чим завгодно. Я ціную це. Що стосується музики, мені дуже важко сидіти і писати про те, що я відчуваю, просто з моєї точки зору і мого власного досвіду. У мене просто таке відчуття: "Ах, нудно". Нікого це не хвилює. Усі це вже чули", — пояснила співачка.

Що відомо про Біллі Айліша

Біллі Айліш Пайрат Берд О'Коннелл — американська співачка й авторка пісень. Народилася 18 грудня 2001 року в Лос-Анджелесі, Каліфорнія. Лауреатка премії "Оскар" (2022) за пісню "No Time to Die", написану для фільму "Не час помирати" (2021). Здобула популярність 2015 року завдяки публікації дебютного синглу "Ocean Eyes" на SoundCloud.

Фото: Вiкiпедiя

У 2019 році її хіт "Bad Guy" вийшов на перше місце в Billboard Hot 100 (США). Він став першим чарттоппером співачки, а сама Айліш завдяки цьому досягненню стала першою людиною, народженою у XXI столітті, якій вдалося очолити Hot 100.

Раніше Фокус повідомляв, що Біллі Айліш перевтілилася в Барбі, щоб представити свою нову пісню.