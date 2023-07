Біллі Айліш перевтілилася в Барбі, щоб представити свою нову пісню (відео)

Володарка премії "Греммі" випустила свій новий відеокліп на саундтрек до фільму "Барбі".

21-річна американська співачка Біллі Айліш перевтілилася в Барбі, щоб представити її нову "What Was I Made For?" для довгоочікуваного фільму з Марго Роббі в головній ролі. Відповідне відео знаменитість опублікувала у своєму Instagram-акаунті.

Володарка премії "Греммі" для кліпу одягла жовту сукню на ґудзиках, туфлі на широких підборах, дві масивні каблучки та пару жовтих сережок. Зірка сцени також передала атмосферу ретро 1960-х років зі світлим кольором волосся, яке зібрала у високий хвіст. Своє вбрання в стилі Барбі вона доповнила мінімальним макіяжем.

"Для чого я був створений?" наша пісня Барбі (і відео) вже вийшла. У січні Грета показала мені та Фіннеасу кілька незакінчених сцен із фільму. Ми не мали ні найменшого поняття, чого очікувати взагалі. Ми були так глибоко зворушені, що наступного дня ми писали і не могли зупинитися. Закінчилося все тим, що написала майже всю пісню тієї ночі. Щоб бути чесною з вами, все це, здавалося, сталося в той час, коли я дійсно потребувала цього. Я так вдячна за це", — написала в підписі до публікації Айліш.

