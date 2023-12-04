Бритни Спирс имеет редкое заболевание — СМИ

Певица продолжает пугать поклонников своими агрессивными танцами

Поклонники 42-летней американской певицы Бритни Спирс предположили, что певица имеет психиатрическое заболевание, которое проявляется у звезды в ее агрессивных танцах.

Некоммерческая организация "Akathisia Alliance for Education and Research" решила дать объяснение странному поведению Бритни и ее бешеным танцам, которые часто пугают поклонников ее эмоциональностью.

Так, они утверждают, что звезда может иметь редкое заболевание — акатизию. По справке из сети, можно узнать, что это синдром, который сопровождается периодическим или постоянным желанием постоянно двигаться, или менять позу. Проявляется у больных, которые не могут долго усидеть на одном месте.

Поклонники звезды предполагают, что проявление данной болезни могли вызвать препараты, которые певица принимала в психиатрической больнице.

Как утверждает исследовательская группа, данная болезнь, именно из-за этого больной человек начинает активно двигаться, чтобы избавиться от мучительных ощущении. Хуже всего то, что данная болезнь может привести к самоубийству, что больше всего пугает поклонников.

Отметим, что в 2019 году Спирс вынужденно была госпитализирована в психбольницу, именно там певица получала различные препараты, которые и могли спровоцировать проявление болезни. Именно после лечения у Спирс начали проявляться чудаковатые выходки, которые она демонстрирует в своем блоге.

Напомним, Собака Бритни Спирс испортила ей день рождения.