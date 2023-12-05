Амаль Клуни в золотом платье вышла на красную дорожку (фото)

Миссис Клуни на мероприятие приехала с конкретной целью.

45-летняя адвокат Амаль Клуни посетила церемонию Fashion Awards 2023, которая прошла в Королевском Альберт-Холле в Лондоне, и в прямом смысле ослепила публику своим невероятным нарядом. Жена голливудского актера и режиссера Джорджа Клуни выбрала для выхода в свет облегающее платье платье Versace золотого цвета, украшенное пайетками, имитирующими закат.

Свой образ миссис Клуни дополнила клатчем в тон наряду и массивными серьгами. Ее сияющие волосы волнами спадали на плечи, а макияж подчеркивал красивые черты ее лица.

Для выхода в свет Амаль выбрала платье от Versace Фото: Getty

Амаль, известная своей выдающейся работой в качестве адвоката по правам человека, приехала на мероприятие, чтобы вручить своей подруге-визажисту Шарлотте Тилбери специальную награду. Она рассказала журналистам о том, как завязалась их дружба.

"Шарлотта приехала с пятью чемоданами продуктов для пробного свадебного макияжа. Я была ошеломлена, но в конце концов она стала не просто моим визажистом, она стала моей подругой. Она новатор, блестящая, духовная и сострадательная. На нашей свадьбе она была гостьей, а не просто визажистом. Она безгранично щедра, как лично, так и в своей благотворительной деятельности", – отметила знаменитость.

Характеризуя чувство стиля звезды, известный стилист Миранда Холдер отметила:

"Гардероб Амаль обычно кричит о тихой роскоши".

Ранее Амаль появилась вместе с мужем на премьере его новой картины "Парни в лодке", режиссером которой выступил Джордж Клуни. Она продемонстрировала на красной дорожке в роскошном черном ансамбле из бархата.

Напомним, Фокус писал, что Амаль Клуни показала как сочетать миди-платье и тренч.