Джулия Робертс впервые высказалась о смерти Мэттью Перри

В конце 90-х знаменитости некоторое время встречались.

56-летняя американская актриса Джулия Робертс впервые высказалась после неожиданной смерти своего бывшего парня Мэттью Перри. Об этом пишет ЕТ.

"Внезапная смерть кого-либо в таком молодом возрасте разбивает сердце", — сказала обладательница "Оскара", которая встречалась с покойным актером с 1995 по 1996.

"Я думаю, что, знаете, это просто помогает всем нам просто ценить то, что мы имеем, и продолжать развиваться как можно лучше", — добавила звезда экрана.

Мэттью Перри был найден мертвым в своем доме в Лос-Анджелесе 28 октября 2023 года в результате утопления в возрасте 54 лет.

Джулия Робертс и Мэттью Перри Фото: Getty Images

Актер впервые встретил Робертс, когда ей предложили роль в эпизоде популярного ситкома "Друзья". В то время она согласилась сделать это, только если сможет стать частью сюжетной линии Мэттью Перри.

О своем коротком романе со звездой "Красотки" Перри написал в мемуарах 2022 года "Друзья, любовники и большая ужасная вещь".

Джулия Робертс в фильме "Красотка" Фото: Скриншот

Сначала он прислал Джулии много роз. Однако актриса тогда ответила, что хочет чего-то другого, кроме цветов. После около двух лет отношений Перри сам решил закончить этот роман.

Напомним, Дженнифер Энистон прокомментировала смерть Мэттью Перри.

Также Фокус писал о том, почему Мэттью Перри бросил Джулию Робертс в 1996 году.