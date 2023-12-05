Автомобиль группы Антитела попал в аварию: первые подробности

К счастью, все остались живы

36-летний солист группы "Антитела" Тарас Тополя, который активно занимается волонтерством рассказал о неприятных событиях, которые случаются "за кулисами" волонтерской деятельности. У себя в иснтаграме Тарас Тополя опубликовал серию фото посвященную дню волонтера, который отмечают сегодня, 5 декабря.

На фото певец показал встречи с военными, фото с передовой, а также кадры с дорожно-транспортного происшествия, которое случилось в один из волонтерских дней группы.

На фото видно, что машина в результате аварии перевернулась на крышу. Также на одном из фото видно, как лидер группы Тарас Тополя держится за голову, а на его щеках стекает кровь.

Судя по всему пассажиры автомобиля получили легкие травмы. К счастью, никто не погиб. Этим сообщением и серией фотографий группа "Антитела" решила проиллюстрировать работу всех волонтеров, которые ежедневно оказываются в опасности и ставят под риск свою жизнь.

Часто волонтеры попадают под обстрелы на позициях, куда везут помощь нашим военнослужащим. Таким образом группа "Антитела" дала понять, что волонтерство очень сложная и изнурительная миссия, ты никогда не знает, что и где тебя ждет.

" Волонтерство с 2014 года является неотъемлемой частью как жизни группы Антитела, так и нашего творчества. Сегодня наше дело продолжается в деятельности нашего благотворительного фонда и обеспечением военного фронта жизненно необходимыми вещами. Все наши ресурсы в тылу и на передовой направлены только на одно — враг должен быть уничтожен. Явление волонтерства — это уникальная страница в истории независимой Украины и пример для всего мира. Десятки тысяч людей по всей стране, которые неустанно, ежесекундно работают на благо нашего государства и на благо армии. С 2014 года украинское волонтерство ушло на войну, и именно там, на фронте, люди делают титаническое дело для того, чтобы Украина существовала. А мы, в тылу, должны стоять все плечом к плечу за нашу страну, продолжая неустанную работу. И так должно быть до Победы. С праздником всех нас — с Международным днем волонтера!", — говорится в заметке.

Стоит отметить, что когда именно произошла авария и какие последствия были от нее на странице группы не сообщается. Но судя по всему, к счастью, никто серьезно не травмировался.

Напомним, Ferrari Майкла Б. Джордана за 430 тысяч долларов разлетелся на куски после ДТП.