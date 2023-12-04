Ferrari Майкла Б. Джордана за 430 тысяч долларов разлетелся на куски после ДТП

Суперкар звезды "Черной пантеры" попал в аварию у студии в Лос-Анджелесе, врезавшись в другое авто.

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Ferrari актера Майкла Б. Джордана за 430 000 долларов разлетелся на куски, попав в ДТП у голливудской студии. Суперкар звезды "Крида" врезался в припаркованный KIA. Авария произошла возле студии Sunset Gower Studios в Голливуде, Лос-Анджелес. Об этом пишет Daily Mail.

На кадрах видно, что синий Ferrari со стороны пассажира врезался в припаркованный автомобиль, в результате чего сработали подушки безопасности внутри автомобиля.

Разбитый автомобиль Майкла Б. Джордана

36-летнего актера видели разговаривающим с полицейскими на тротуаре после того, как его синяя спортивная машина врезалась в другой автомобиль сразу после 23:30 в субботу.

Столкновение произошло возле студии Sunset Gower Studios в Голливуде, как видно на фотографиях.

Репортер местного телеканала рассказал, что когда он пытался заснять разговор участников ДТП с полицией, то охранник Майкла Б. Джордана пытался его прогнать.

Полиция Лос-Анджелеса на месте происшествия не обнаружила никаких признаков того, что Майкл находился под воздействием наркотиков или алкоголя. И неясно, находился ли Джордан за рулем во время аварии.

Полицейские не проводили полевой тест на трезвость, сообщает издание. Никаких обвинений по этому делу предъявлено не было.

11 августа Джордан иронично продемонстрировал свое сотрудничество с Ferrari в посте в Instagram , где он был одет в одежду бренда и снимал поездку на одном из их знаковых красных автомобилей.

Компания по производству спортивных автомобилей назвала Майкла Б. Джордана "энтузиастом Ferrari".

Напомним, в октябре на острове Сардиния произошла масштабная авария с участием нескольких суперкаров. В ДТП погибла пара богачей из Швейцарии и едва не погибли звезды Болливуда.