6 декабря 2023 года: Николая Чудотворца - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя есть мясо, рыбу, яйца, молочные продукты, а также ссориться с родными.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь почитает память Николая Чудотворца. Святитель Николай Чудотворец – один из самых почитаемых святых в православной церкви. Он жил в IV веке в городе Мире, в Ликийской области, которая сегодня находится на территории Турции. Святой Николай славится своими милосердными деяниями и чудесами, особенно по отношению к нуждающимся и больным. Именно за его благочестие и милосердие Бог его и наградил даром чудотворения.
Также 6 декабря — День Вооруженных Сил Украины.
Что нельзя делать 6 декабря:
- есть мясо, рыбу, яйца, молочные продукты;
- ссориться с родными;
- заниматься ремонтом;
- шить и вязать.
Народные поверья и приметы:
- иней на деревьях – в следующем году будет хороший урожай;
- какая погода на зимнего Николая, таким будет и день весеннего (9 мая);
- с дороги снег сметает ветер – ждите оттепель.
День ангела празднуют:
Максим, Николай.
А также в этот день:
1240 год — Киев захватывают и разрушают войска монгольского хана Батыя;
1492 год — первая экспедиция Колумба открывает остров Гаити;
1877 год — изобретатель Томас Эдисон делает на своем новом фонографе самую первую запись человеческого голоса, процитировав слова детской песенки "Мэри имела маленького теленка";
1991 год — образуют Вооруженные силы Украины;
1877 год — выходит первый номер газеты "Вашингтон пост".